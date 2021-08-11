我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

辭職震撼彈 出身政治世家 兩代葛謨帝國垮台

台灣鋼琴家之夜：胡瀞云與台灣新生代鋼琴家線上音樂會

紐約訊

法拉盛市政廳文藝中心持續聚焦亞裔、亞美裔藝術家的觀點與才華，將於美東時間2021年8月14日（六）晚上7點播出「台灣鋼琴家之夜：胡瀞云與台灣新生代鋼琴家」線上音樂會，邀請跨世代的台灣新秀與大師級鋼琴家，來詮釋西方古典樂經典及台灣作曲家曲目。節目將免費向大眾播出，觀眾需上線預約：https://www.flushingtownhall.org/taiwanese-piano-stars，請與朋友分享、支持。

國際知名的鋼琴家胡瀞云曾在紐約茱莉亞學院求學，目前定居於費城的，此次帶來跨國製作節目。胡瀞云在紐約卡夫曼音樂中心、摩金廳(Kaufman Music Center- Merkin Hall)演奏，兩位年輕鋼琴家吳怡慧及張耀文，則在台灣錄製演出片段，音樂會最後也將透過台灣作曲家蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》，讓觀眾隨著樂曲從紐約飛到美麗的台灣寶島，帶來耳目一新的觀賞經驗。節目中將演出蕭泰然、舒伯特、蕭邦、拉赫瑪尼諾夫等作品。這個跨國界獨特的台美風味鋼琴演奏集錦，不但推廣台灣音樂，也呈現了美國文化中的亞裔觀點。

另外，法拉盛文藝中心也開始舉辦現場音樂節目（有人數限制及防疫要求），還有展覽等其他藝文活動，更多詳情請訪問：www.flushingtownhall.org。

台灣 紐約 亞裔

上一則

葛謨下台 副州長霍楚接任 成紐約首位女州長

下一則

免費上門病毒檢測對象 擴大至65歲以上民眾

延伸閱讀

台灣鋼琴家之夜 法拉盛文藝中心周六獻藝

台灣鋼琴家之夜 法拉盛文藝中心周六獻藝
整天站立？心臟靜脈中心提醒注意靜脈曲張

整天站立？心臟靜脈中心提醒注意靜脈曲張
整體質量排第一 城市保健設立法拉盛辦事處

整體質量排第一 城市保健設立法拉盛辦事處
鼓勵亞裔參政、助力亞當斯勝出 亞裔之友總聯盟法拉盛成立

鼓勵亞裔參政、助力亞當斯勝出 亞裔之友總聯盟法拉盛成立

法拉盛人行道 亞裔男暴斃

法拉盛人行道 亞裔男暴斃

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
在市府宣布未來將要求民眾在堂食、健身、看電影需出示疫苗證明後，一周內紐約市接種第一劑人數明顯增加。(本報檔案照)

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

2021-08-05 19:51
紐約市月中開始，餐館酒吧的堂食、健身房、影劇院等室內娛樂場所須要求顧客出示接疫苗種證明。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約室內場所出示疫苗卡 3種方式任你挑

2021-08-05 09:50

超人氣

更多 >
性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職
中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責

中國對加拿大涉毒公民維持死刑判決 加國強烈譴責
中國學者：立陶宛不改 不排除斷交

中國學者：立陶宛不改 不排除斷交
姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼
14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑

14歲少女被強姦8次致孕自殺 作惡老闆被判無期徒刑