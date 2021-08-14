2022 Volvo(沃爾沃)富豪 XC60 內外時尚 高效動力系統 駕駛輔助技術是標準配置

XC60車型均配備9.0英寸觸摸屏信息娛樂顯示屏，運行Google的軟件界面。

Volvo富豪獨特的視角在每一款產品中都體現得淋漓盡致，包括其最暢銷的2022 XC60 SUV 。簡潔的線條和雅緻的裝飾讓XC60顯現時尚的姿態，而車艙則是高檔綠洲。此處提供了三種不同的動力系統，包括具有強大性能的插電式混合動力車型，載貨空間不像奧迪Q5、寶馬X3或梅賽德斯-奔馳GLC級等競爭對手那樣寬敞，但它足夠實用。前後技術貫穿，包括9.0英寸信息娛樂觸摸屏、12.3英寸數字儀表顯示器和一系列駕駛輔助功能，以保持XC60閃亮的一面。

●2022年的新鮮事

XC60的T5和T6動力系統已從陣容中刪除，取而代之的是名為B5和B6的類似設置，兩者均採用48伏混合動力系統；插電式混合動力T8動力總成繼續作為SUV的頂級動力總成。Volvo還用更現代的基於谷歌 Android的界面取代XC60的Sensus信息娛樂系統。該界面是從電動XC40 Recharge借來的。屏幕是相同的9.0英寸垂直定向形狀，但新軟件提供了更多個性化選項、語音助手功能和通過谷歌地圖導航。一些微妙的造型變化也有助於標誌著2022年的車型，包括經過調整的格柵、重新設計的前保險槓、更新的車輪設計，以及首次在XC60上引入富豪的City Weave織物內飾作為選項。除了造型更新和新的信息娛樂系統外，富豪XC60的各種雷達、攝像頭和超聲波傳感器已經升級，為SUV的駕駛員輔助系統提供數據。

R-Design的活潑外觀令人著迷，在長期的 XC60 測試車輛中有T6動力總成的強勁性能，因此推薦R-Design B6。其與基本Momentum裝飾相比，額外的成本是值得的，各種功能都成為標準配置。R-Design配備Harman/Kardon音響系統、電動後尾門和四區自動氣候控制。

●發動機、變速箱和性能

富豪在XC60中提供三種不同的動力系統——B5、B6和T8，均與八速自動變速箱和全輪驅動配合使用。帶有B5標誌的XC60的引擎蓋下是渦輪增壓2.0升四缸發動機和48伏混合動力系統，功率為247馬力。B6由與B5相同的渦輪增壓2.0升四缸發動機提供動力，但增加了增壓器以增加動力。它的295馬力，感覺應該比基本B5的型號更活潑一些。插電式混合動力T8動力系統藉用了B6的發動機並將其與一組電動機配對，在Recharge模型中總功率為400馬力，在Polestar Engineered模型中為415。富豪XC60可以很好地轉彎，在巡航時感覺與道路緊密相連，並且可以自信地改變方向，但不會像保時捷Macan那樣激發行為。在崎嶇不平的道路上行駛時，會感覺有些刺耳，但在平坦的路段上，它會讓人感到舒適和平靜。

●範圍、充電和電池壽命

與Recharge或Polestar型號搭配使用時，增加了T8插電式混合動力系統，它的純電動續航里程估計為19英里。富豪XC60 T8 可以在公共充電站或家中通過110或220伏插座充電，但還提供了一個方便的功能，可以在需要時利用SUV汽油發動機產生的能量為電池充電。

●燃油經濟性和真實世界的MPG

美國環保署估計前輪驅動B5車型應提供22英里/加侖的城市和28英里/加侖的高速公路。更強大的B6的額定值為城市21 mpg和27 mpg高速公路。

●內飾、舒適度和貨物

XC60的內飾風格和豐富的材料，反映了更昂貴的富豪汽車 。安靜、舒適的客艙還提供兩排成人大小的住宿。簡潔的線條和高品質的材料為XC60的車艙增添了明顯的斯堪的納維亞風味。在測試中，體面的貨物運輸能力使XC60中型背包成為其競爭對手之一；折疊後排座椅後，可以放置20個隨身行李。

●信息娛樂和連接

所有XC60車型均配備9.0英寸觸摸屏信息娛樂顯示屏，該顯示屏運行富豪最新的Google的軟件界面。該系統提供多種個性化選項，並通過Google Assistant提供語音控制。在Polestar 2電動汽車中使用了該系統的一個版本，它響應迅速，但它的項目選則需要一些時間來適應。Apple CarPlay和Android Auto都是標準配置，藍牙連接和由4G LTE數據連接供電的板載Wi-Fi熱點也是標準配置。

●安全和駕駛輔助功能

富豪對安全的承諾在XC60中體現得淋漓盡致，自動緊急制動和車道保持輔助等駕駛員輔助功能成為整個系列的標準配置。主要安全功能包括：1.帶有行人檢測功能的標準自動緊急制動2.帶車道保持輔助的標準車道偏離警告3.具有半自動駕駛模式的可用自適應巡航控制。