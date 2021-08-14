華人家庭廚房缺一台高效率抽油煙機 選購重點在這裡

歐式機型比較適合於空間大，油煙不多的現代化廚房。

購屋時，看到不少房子裝修過，廚房是裝修的重頭戲。前屋主若為美國 人，爐子上頭的抽風機，簡單且抽抽風而已的一個設施。若為華人 ，爐頭上多裝上中式抽油煙機，牆頭鑿洞引管到牆外或從窗子上方出洞。抽油煙機幾乎是華人廚房必備設施。

美國人一般不炒菜，因此沒什麼廚房油煙問題，所以美國式的抽油煙機抽風力小，也不能清洗，甚至是內循環Filter過濾的，油煙沒有抽到室外，廚房也沒有抽油煙機用的出風口，炒個菜有時警報器都在叫。這種美國式的抽油煙機拿來中式炒菜使用，用久了，油煙都累積在機器裡面，看起來油膩膩的。廚房的空氣污染主要有兩個方面：一是做飯時使用煤氣、液化氣等能源，會釋放出一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等有害氣體。二是烹飪菜餚時產生的油煙污染。這種污染成為人們生活的一大「隱形殺手」。

抽油煙機對有炒菜的家庭相當重要，有種說法是不吸煙女性得到肺癌可能原因是廚房油煙。所以抽油煙機吸力要強，噪音要小，節能省電，這是滿足華人主婦的先要條件。基本上在美國裝置抽油煙機，要把油煙抽到室外，絕大多數都沒有法律限制。但是如果是Condo，買房前問清楚是否可以打洞換對外排氣的抽油煙機，許多都允許的。不允許打洞主要怕破壞外觀，如果能找到已經裝好的，把打完洞的外牆照片給HOA看，一般都可以通過的，如果已經有鄰居已經有打洞，可以做為判決先例沿用。但美國有些區域或城市是禁止把油煙抽到室外的，所以這些區域就算裝抽油煙機也只能裝Filter過濾的，也就是油煙抽進去後，循環又回到室內。也有些區域是要申請Permit許可的。

購買抽油煙機需注意的幾個要點：

1. 吸風能力通常以CFM (cubic feet per minute) 來做衡量，一般中式廚房通常需要CFM在600以上的，或800 CFM左右就足夠了，太高的話要考量噪音問題，而且也要用較大的管子，牆壁要開大洞，不然不能發揮實際效果，反而相當的吵。如果要在牆壁開洞，要裝有蓋子的出風口，否則老鼠蟑螂可能由此進入家裡，油煙是很吸引的味道。

2. 是否夠安靜？吸力要大，但聲音不能因吸力大就如同雷響，好的抽油煙機必須兼顧兩個重點。

3. 吸風口靠外，或是風扇角度有些斜的涵蓋範圍較大，吸油煙的效果較好。可以自己帶把卷尺量量看。美國通常是四爐眼的爐子，亞洲一般是二爐眼的爐子，因此需要深度比較長的抽油煙機，不然炒菜要用裡面的兩個爐子，才能抽吸效果好。

4. 是否有滴油槽設計？如果抽油煙機沒有對於油煙做考量，油累積在機器裡面，久了會發臭。因此，抽油煙機是否有滴油槽，容易排油是很重要的考量，設計良好的抽油煙機，即使長期使用後，機體內有油積聚也會自動滴落至油杯或油槽。

5. 是否容易清洗，或者是有濾油設計？一般加裝濾油網除了過濾油煙外，也是為了避免熱油噴到機體內。現在越來越多專業抽油煙機廠牌將餐館用的格栅不銹鋼濾油網設計應用到家庭市場，大大造福廣大華人家庭。此種濾油網無需更換，容易清洗，濾油效率高，實在是最佳選擇。

6. 抽油煙機一般分30吋和36吋兩種寬度，一般家庭是30吋的。出風管子有分6吋、7吋、8吋、10吋的，正常尺寸是6吋的。需要開洞要安裝的出風口也要先檢視，有Wall Cap蓋子的會比較好些，用Duct Clamps鐵圈夾管子，硬管較軟管耐用。安裝管道時最後可以用Sealant或Silicone Sealer密封內外：外面可以找門窗用的密封防水，釘上前先沿著切開的洞在外側塗一圈，釘上Wall Cap後，四周再塗密封防水，如Great Stuff Window and Door Insulating Foam Sealant。裡面可以用DuPont或GE Aluminum & Metal Silicone黏劑密封防止漏氣。

選購抽油煙機重點不少，一般民眾可至有口碑廠牌代理商諮詢選購，可獲得專業意見，選購稱心的抽油煙機。