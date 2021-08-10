精英猶太律師強強聯合處理汔車與出租車各項事故

巴內特律師事務所的人身傷害律師專家團隊合影。

享譽華人 社區的巴內特律師樓（Law Firm of Keith S. Barnett, P.C.）與其聯手的精英猶太 律師團隊，專精汔車與出租車，包括Yellow Cab事故、自行車、電動自行車、摩托車、Scooter事故；地鐵與巴士意外、工傷意外、死亡事故、醫療事故、劣質產品傷害、暴力執法、受歧視、性侵犯等。

巴內特律師事務所由資深猶太裔大律師「巴內特」主理，30多年來在法律界諸多領域都頗有建樹，有口皆碑。該律師樓現任的總經理兼資深法律助理梁穎瑜(Catherine Liang)擁有中國名校的法律學位，曾在多家大型律師樓擔任重要職務。作為首位華語員工，她在加入該律師事務所的10多年來，見證了巴內特律師如何致力將其30多年的優質法律專業服務提供給廣大華人客戶。

近年來，隨著華人社區對法律服務的需求與日俱增，該事務所提供的服務範圍也逐漸擴大，為華人客戶提供了意外傷害索賠、房地產交易、信託、遺囑、遺產規畫、刑事訴訟、房東房客糾紛、民商糾紛、移民、離婚、子女撫養權等全方位的一站式法律服務。由於堅守「專業、敬業、真誠、可靠」的服務宗旨，巴內特律師事務所迅速在華人社區享譽盛名，成為客戶需要優質法律服務的不二選擇。

自從巴內特律師事務所與業內傑出的人身傷害律師專家團隊合作以來，其在處理各種索賠案中的實力更是如虎添翼。這類案件主要包括機動車、交通事故、滑倒事故、工傷事故、醫療事故、警察暴力執法受傷害索賠等等。無論是庭外和解還是陪審團判決，該事務所都一如既往不遺餘力地為客戶爭取最大的權益，使其合法權益得到充分的保障。巴內特律師事務所的資深華人助理團隊通國、粵、英語及福州話、臺山話等。

律師樓曼哈頓地址：325 Broadway, Suite 502, New York, NY 10007 (紐約移民局 正對面)；免費諮詢電話：212-233-3301。法拉盛地址：136-20 38 Ave., Suite 10i (飛越皇后大廈內)；免費諮詢電話：718-353-0771。