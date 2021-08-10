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百年漢方紅人歸純天然雌激素 營養和活化卵巢

紐約訊
紅人歸（Sangel）膠囊，是中國傳統醫學和現代科技的完美結合。
紅人歸（Sangel）膠囊，是中國傳統醫學和現代科技的完美結合。

永遠年輕美麗是每個女人的夢想，但是歲月不饒人。當女性進入中年以後，此時機體已進入生理衰退期，或隱藏著某種疾病，如果不及時保養很容易加快衰老。要是想永葆青春的話，就得想法保住漸漸減少乃至消失的雌激素，月經停止得越晚越好。加拿大VIKER公司推出的紅人歸（Sangel）膠囊，是百年漢方，含有多種名貴中藥，可以營養和活化卵巢，改善卵巢微循環網，恢復體內雌激素分泌水準，從而緩解更年期的多種症狀。

雌激素賦予女人第二性征，比如乳房的豐滿、月經按時來潮等等。也就是說，雌激素可以使皮膚中的水分保持一定含量，使皮膚看上去柔嫩、細膩。所謂更年期，就是雌激素的分泌量漸漸減少，到月經終止時降到最低，這個時候大約是女性50歲左右，完全失去了生育功能。

事實上，女人從45歲開始就進入了更年前期，卵巢機能逐漸下降，雌激素分泌減少，皮膚的含水量也隨之遞減，皺紋慢慢出現，皮膚失去以往光澤和彈性。與男性相比，50歲之前女性患心腦血管疾病的機會要少，這是因為雌激素的存在維護了血管的柔軟，血管不易硬化。但雌激素消失之後，女性患這類疾病的機會就增加了，同時骨質疏鬆開始出現，大多數的腰背痛是因為骨質疏鬆所致。

更年期來臨前後，最常見的變化是臉面一陣陣轟熱潮紅，情緒激動，不能控制，失眠，這些都是卵巢分泌雌激素減少的緣故。這個時候，補充雌激素是當務之急。人為的補充雌激素可能誘發一些癌症，如乳腺癌和子宮內膜癌等。雌激素的補充完全可以通過天然草本補充療法來加以改善。天然草本補充療法是以天然草本為主要原料，提取有效成分，直接作用於卵巢和身體各系統、器官組織細胞，作用溫和、安全無毒。這就是加拿大VIKER公司推出的紅人歸（Sangel）膠囊。

紐約經銷處：法拉盛超強健健康食品店，3707 Main St. (香港超巿入口商店街左側)；電話：718-445-9191。

加拿大 紐約 癌症

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