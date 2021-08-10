蠔油大王、李錦記掌舵人李文達離世 美食品商會悼念

李錦記集團主席李文達先生2021年7月26日於香港安詳離世，享年91歲。李文達生前對亞洲餐飲走向國際作出了巨大貢獻，對亞洲食品界有深遠的影響，美國 食品商會特別在世界日報 發文悼念。

李文達先生傳承祖業，高瞻遠矚，創新求變，注重品管，將李錦記品牌推廣至全球市場，讓中華醬料成為每個餐館、每個家庭不可或缺的調味料。只要在地圖上找得到的地名，幾乎都有李錦記的產品。李文達先生更致力於中華美食和健康養生、多元化經營。

李文達先生對美國食品商會的成立、發展不餘遺力的支持、贊助、指導，使商會不斷壯大，商會全體會員心存感念。李先生生前的風範、非凡的睿智、敬業的精神，讓美國食品商會深深的緬懷和敬愛。商會特別在世界日報發文悼念，願李錦記集團繼承遺志，永續發展，生生不息。願李錦記家族節哀順變，李文達先生在天之靈安息。

美國食品商會由董事主席楊紀體、會長倪周敏帶領，一起向李文達先生致敬。成員包括董事：郭起耕、鄭新平、楊大道、陳聖鐘、李雅濱；副會長：黃本立、王燕顏、李文耀、張孝謀、張明昭、楊文強；祕書長：陳巧、Simon Lee；財務長: 巫惠萍(Anna)、HF Foods Group美國合豐、榕城集團CEO Peter Zhang；紐約區：大成貿易公司林董事長、榕華貿易公司楊紀體、新榕華貿易公司鄭新平、新金城貿易公司郭起耕、武夷公司楊大道、雲吞公司黃青新、恆德發貿易公司何惠邦、恆德利(美國)公司Benjamin Lee、Kari Out Co陳聖鐘、永強貿易公司陳強、美東貿易公司Sam Tong、金華貿易公司Vicky、勝利貿易公司Ryan Lee、富大貿易公司劉宜輝、華隆貿易公司盧江華、永勝貿易公司張明昭、鵬程貿易公司徐先生、同興貿易公司Linda 林、頂好貿易公司陳宋德、星輝貿易公司Sam 廖、縱橫貿易公司Steven Yam、萬隆肉食公司任旭明、龍祥公司陳學禹、西湖麵廠李東華、新永佳貿易公司Peter Lei、福宮海鮮公司Min Cheng、東南農產王育青；新澤西州 ：華榕醬料公司Bill 鄭、源豐公司陳巧、恆豐肉食公司Steven 羅、一品醬料公司張董事長、福達貿易公司阿豐、李振忠、Ocean Pacific Co-John 蔡、太平洋AED集團黃依瑞、Ocean Kingdom Co.林永光、林生記Kevin 林；波士頓：祥泰貿易公司Elton Wong、全美公司林濤；費城：嘉華貿易公司-Jef、金興貿易公司Simon Lee；加州：榕城公司Peter 張；北卡：合豐公司倪周敏；新奧爾良：永豐公司張錦；休斯頓：中國城公司Johnathan 林；俄亥俄：恆華公司倪鑫森；芝加哥：Best Food Co-Eric Kwok、董岩峰、榕華集團江孫強、恆泰集團鄭修成、黃寶章；亞特蘭大：大中美公司黃啟存、豐盛公司蔡明、萬豐貿易公司鄭天貴、永豐貿易公司張皓然、華閩貿易公司張孝勇等。