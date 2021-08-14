麥當勞推出 APA Next 計畫 助亞裔學生成功

麥當勞推出全新APA Next計畫，提供學生心理健康資源，幫助亞裔學生邁向成功之路。

亞太裔(APA)社區在教育 程度、收入水平和心理健康上的差距，仍然不斷影響亞太裔學生接受高等教育的途徑。麥當勞 為了滿足APA學生的需求，推出 APA Next 教育計畫，在課堂內外通過經濟和個人發展資源，賦予學生力量，提升學子士氣。由於亞太裔族群的收入不平等在所有族群中最為顯著，加上亞裔 青少年心理健康問題的比例偏高而求診的比例偏低，更彰顯出類似APA Next這樣的計畫之必要性。

麥當勞 APA Next在長達14年中為APA學生提供支援和擴大機會的努力為基礎，通過一系列包括知名APA人士提供職涯建議，到由兩位少數族裔女性創立的自我照顧應用程式Shine提供的網絡心理健康資源。這些多元化的資源工具箱，可以在幫助學生和家人在現代求學之路上怎麼走做好準備。

華盛頓麥當勞特許經營商兼麥當勞亞裔市場特許經營小組領袖Willie Cho指出：現今社會持續不斷的紛紛擾擾不僅重劃了教育版圖，也改變了學生們舊有的需求和優先順序。我們仔細傾聽了解，並通過APA Next伸出援手，提供幫助他們邁向成功所需的激勵和資源。「我們明白，光靠獎學金是不夠的。」

從今天起，該計畫將通過專屬網頁APAnext.com 提供包括：

*APA Next內容系列：由著名APA思想領袖帶領的全新分集系列，為學生提供暖心的激勵和建議。今天推出的第一集由演員兼活躍人物Ally Maki分享如何尋找自我空間和社區歸屬，讓學生們活出最真實的自己。接下來按月推出的數集節目將以Teen Vogue總編輯Versha Sharma、RISE創辦人兼活躍人物Amanda Nguyen和內容創作者Nick Cho(@YourKoreanDad)為中心人物。

*與Shine應用程式攜手合作：開發此合作關係的目的在為面臨課業負荷和社會壓力的APA學生提供心理健康資源。該資源包括量身打造的靜坐課程和專為現代APA學生設計的其他靜坐課程和說故事段落。以上內容從今天開始都可以在Shine應用程式上收聽。同時，麥當勞免費提供Shine高級會員資格，可通過APAnext.com 兌換。

Shine共同創辦人兼共同首席執行官Naomi Hirabayashi表示：我們非常榮幸與麥當勞攜手合作，在學生整個求學過程中，強調自我照顧的重要，幫助學生把自己的身心健康列為第一優先。做學生本就不是一件容易的事，今天的學生面臨越來越高的壓力和挑戰。「我們希望學生們了解將自己的心理健康列為第一優先不但無可厚非，而且萬分重要。」

APA Next同時納入麥當勞先前已推出的教育計畫：

*麥當勞/APA獎學金：通過全國規模最大，以為APA學生提供通往高等教育途徑為使命的非營利組織APIA Scholars的50萬元獎學金計畫，協助有經濟需要的學生。包括4年和1年的2022-2023學年度獎學金將從2021年9月起開放申請。

*教育講習會：已進入第14年的年度性夏季講習會系列以由教育專業人士帶領的研習和演講為主，讓學生和家人在舒適的家中就能了解申請大學入學的步驟和流程。以串流方式直播的講習會將自今夏稍晚開始播出。請今天就登入APAnext.com 觀賞全新內容系列。下載Shine應用程式，了解更多麥當勞提供的教育資源。

*Shine高級會員資格只提供給最先登記的1200人，效期1年。

麥當勞的APA Next計畫是由該公司創辦，提供教育和職訓機會的許多計畫之一。其他教育計畫包括通過Thurgood Marshall學院基金，協助學生繼續完成大學和研究所學業的Black & Positively Golden HBCU Scholarship Fund；提供申請大學入學許可流程信息的HACER Education Tour；為參與活動的美國麥當勞餐廳符合條件之員工提供教育資源的Archways to Opportunity計畫。