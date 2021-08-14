我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

康乃爾大學 8/3-9/21 舉辦中文網上營養及健康講座

紐約訊
康乃爾大學網上中文教學「免費營養及健康講座」。
康乃爾大學網上中文教學「免費營養及健康講座」。

常春藤之一的康乃爾大學為暑期班提供網上免費「營養及健康講座」。學校發學習證明，有助於就業。18歲以上有興趣的民眾，不分男女均可報名參加。為了安全，全部網上教學，人們不必出門。有手機的民眾，可以用Zoom視訊上課，或是用電話聽課。本期包括有3個上課時段選擇，包括周二晚班（6-7pm），周三晚班(6-7pm)，周四早班(11-12pm) ，歡迎提出有關營養與健康的問題。

上課時間是每周一次，每節40分鐘。為因應疫情期間民眾的需要，將課程內容安排為：食物安全食用及貯存；如何當個聰明的消費者；認讀食物標籤；學習制作省時省錢又健康的餐點；哪些蔬菜水果非吃不可；疫情期間如何與孩子互動同樂。

康乃爾大學的社區教育課已經有50年的歷史。平時均由中小學校丶圖書館成人教育中心提出申請，經過核算人數丶評估學員英語程度，才能開班授課。由於處於疫情非常時期，接受民眾在家學習，而且全部中文講解。每節課都有講義及簡短的運動學習。

有興趣者可以寄信給電子郵箱：[email protected]，可以寫中文；或電話留言：（718）657-9520，分機356 ，可以講中文。留下姓名丶電話號碼丶電子郵箱號碼，以及你有幾人一起參加。你希望最適合你上課的時段，康乃爾會有人與留言者聯絡。

疫情 教育 常春藤

上一則

2022 Volvo(沃爾沃)富豪 XC60 內外時尚 高效動力系統 駕駛輔助技術是標準配置

下一則

麥當勞推出 APA Next 計畫 助亞裔學生成功

延伸閱讀

全美愈來愈多餐飲業 要求來客出示「疫苗接種證明」

全美愈來愈多餐飲業 要求來客出示「疫苗接種證明」
芝加哥華埠圖書館館長陳思榮退 市長頒感謝狀

芝加哥華埠圖書館館長陳思榮退 市長頒感謝狀
南加大專校友會 8月7日醫療健康講座

南加大專校友會 8月7日醫療健康講座
康奈爾大學8/3-9/21舉辦網上中文營養及健康講座

康奈爾大學8/3-9/21舉辦網上中文營養及健康講座
情迷圖書館

情迷圖書館

熱門新聞

深陷性騷醜聞的紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，10日宣布辭職，但他仍堅稱「自己什麼也沒做錯」。美聯社

性騷醜聞罩頂 紐約州長葛謨宣布辭職

2021-08-10 12:22
布魯克林一家飼養的羅威納咬死家中19個月的小兒子。圖非肇事犬。(Getty Images)

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

2021-08-11 14:30
10日，紐約州長葛謨辭職。(美聯社)

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

2021-08-14 03:00
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25
紐約州長葛謨。美聯社

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

2021-08-06 22:31
葛謨（右）的州長生涯走到盡頭，從協助父親馬里奧（Mario Cuomo，左）起步、長達40年的政治生涯也可能劃下句點。（Getty Images）

葛謨40年政治生涯畫句點 追不上父親3任紐約州長成就

2021-08-10 19:01

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡