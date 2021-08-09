整體質量排第一 城市保健設立法拉盛辦事處

城市保健法拉盛羅斯福大道旗艦辦公室日前隆重開幕。

最近，城市保健計畫（MetroPlus Health Plan）在紐約州所有15項醫療補助計畫整體質量評價中榮獲排名第一。為進一步滿足皇后區民眾健康需求，城市保健計畫在法拉盛 羅斯福大道特設旗艦辦公室於日前投入服務。城市保健為區內民眾提供可負擔健保 計劃，協助登記註冊、重新認證、更新保單等醫療健保計畫相關服務。

為會員提供多種免費或價格低廉的健保計劃，全年隨時都可以登記加入，包括Medicaid Managed Care、Child Health Plus、Medicare、Essential Plans以及專門為紐約市 府員工提供的Metroplus Gold計畫。城市保健的大多數計畫都包含必要的福利，如基礎醫療護理和專科醫護服務、牙齒保險和視力保險、配藥、產險、緊急醫護、住院和急診服務，甚至有免費的每周七天全天候電話、視訊健保服務。城市健保通過會員完成健康任務就可獲得點數，並以點數兌換多種產品的方式，關注會員的心理、生理健康和財務健全。其他的健康福利可包括參加健身房的會費補貼、針灸、打坐和其它。

城市保健是全美最大的公立醫護系統NYC Health + Hospitals全資擁有的子公司，服務逾60萬紐約居民，並是紐約州2020年醫療補助和兒童健康保健附加管理消費者指南頒予「五顆星評分」紐約市的保健計劃。其家庭醫師和專科醫師網絡龐大，包括許多獨立社區醫護提供者，擁有能說超過40種語言的工作人員為多元文化的紐約市民眾提供專業的健康保險計畫服務。城市健保計畫自1985年起為紐約市民提供可負擔的優質醫療照顧，在過去36年在優質健保與消費者滿意度方面都名列前茅。

城市保健總裁兼首席執行官施瓦茨(Dr. Talya Schwartz)表示：新冠病毒全球漫延對我們城市的每個人、每個行業和每個地區都造成了沉重打擊。MetroPlusHealth一直與社區團結一致，包括與重災區皇后區的亞裔民眾共同抗疫。現在法拉盛市中心設立旗艦辦公室，作為我們對社區健康持續承諾的一部分，並將一如既往以更全面服務關懷所需健保照顧的民眾，為社區做好疫病防控、健康倡導、醫療保健工作。

城市保健法拉盛旗艦辦公室地址：136-13 Roosevelt Ave., Flushing, NY 11354(靠近緬街街角)。辦公時間：周一至五上午9時到下午6時，周六上午10時到至下午6時。電話：(800)303-9626諮詢詳情。官網：www.metroplus.org。臉書：facebook.com/MetroPlusHealth。推特：twitter.com/ @metroplushealth上加入對話。