格力最新Kinghome冷暖空調 節能舒適有補貼

格力自主創新最新超越版Kinghome（晶弘），性能卓越，可獲高額能源局最新補貼。

格力自主創新的最新超越版Kinghome（晶弘）， 在原有分體機實力上突破自我，立創新高。 Kinghome在機型的整體性能上以高科技達到超高性能指數 ，是能源局指定的標杆產品。Kinghome 帶給您及家人清爽的陣陣涼風，冬天帶給您及家人最溫暖的舒適。

針對紐約市 的人口密集度，紐約州 能源局和ConEdison電力公司為了加快拯救空氣淨化的步伐，以補貼從以往的$250 擴大到針對整體房屋的全部更換、公寓、Condo、住家屋等等。補貼包括整體房屋的空調購買和安裝費用。數額之高 是前所未有的。為住家屋、小型商業的更新設備提供了超大力度的補貼。Kinghome （晶弘）的高性能指數，讓客戶申請到更高的補貼。

作為紐約州能源局的指定授權經銷商，北美格力商用空調紐約總代理（GREE COMMERCIAL WHOLESALE）有專業技術團隊，會根據每個客戶的實際情況，安排專業技術人員，免費到現場為客戶講解相關技術問題，並提供優秀且經濟實惠的方案。我們的技術實力、維修力量和配件儲存，能讓客戶沒有後顧之憂。

如果您有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎您隨時諮詢。公司地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366；服務專線：718-969-6888，718-969-7888；公司網址：www.gree-america.com。