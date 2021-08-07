Vibrance BPC 醫美健康中心謝智華醫師 談女性健康自信美

在Vibrance BPC成立一周年的慶典上，Vibance邀請國會眾議員孟昭文、法拉盛民主黨市議員候選人的黃敏儀女士參加。

追求美是每個人的權利。在當代社會中，隨著女性意識不斷覺醒，如何正確對待外貌是很多人共同關注的話題。華裔著名婦產科謝智華女 醫生對這一問題更是深有同感。她說，在接生了無數新生兒來到這個世界上的同時，也了解到了無數女性同胞面臨的困擾。在從醫20年中，她發現越來越多的女性開始關注到自己的美與健康。

許多女性在更年期之後面臨了不少問題，如陰道鬆弛、產後肌肉 撕裂，而這些問題傳統意義上需要藥物和手術才能解決。隨著科技的發展，醫美中心的設備可以為這些女性輕鬆解決這些問題。只需要幾個療程的治療，就可以達到過去手術才能達到的效果。而作為婦產科醫生，謝智華醫生更了解女性的需求，也明白她們需要什麼樣的治療。

2020年年底，國際美容整形外科學會（ISAPS）發布了其美容整形手術年度全球調查結果，美容整形治療增長了7.4%。這資料說明，通過醫療方式改善自身的方式已經越來越被人們接受。不過，謝智華醫生一直主張，整容擁有較高的風險和潛在的後遺症，而醫美健康項目更適合想要自我提升的女性們，追求自然，在不改善自身外貌的情況下，把身體提升到最佳狀態，才是當代女性應該追求的健康之美。

同時，不少時尚行業也開始摒棄傳統意義上的苗條纖細的刻板模特身材，宣揚更為多樣化的美麗。尤其女性到了一定的年齡，都會面臨一些身體上的變化，尤其是荷爾蒙狀態的改變，在這種情況下想要達到外在和內在的平衡，是急需解決的問題。謝智華醫生表示，醫美健康中心所追求的和多樣化的美麗概念，兩者並不衝突。在保證健康的情況下，追求美可以讓自身更自信，這才是關於美麗真正的定義。減肥瘦身抗老並不是要求女性追求世俗眼光下的審美，而是為了讓自己生活的更好，更自信。

為此，謝智華醫生在曼哈頓下城哈德遜河畔開設了醫美健康中心Vibrance BPC，致力於幫助更多女性勇敢追求美麗。Vibrance BPC作為一家高端美容機構，擁有多台FDA認證的美容儀器。機構內環境優美，給客人帶來最舒適放鬆的體驗。中心注重客人隱私，有獨立的存包處。而在疫情 期間，防疫工作也十分到位。這裡還有更多醫美項目，包括除皺，抗老，肌膚再生，緊緻等等。

Vibrance BPC地址：21 South End Ave., AKA. 398 West Thames St., NY,NY10280；電話：631-888-3350。