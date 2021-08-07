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飛達西餅30周年 餅卡買十送三即有優惠

紐約訊
「飛達西餅」舉辦30周年慶優惠活動，凡購買餅卡買十送三再優惠。
「飛達西餅」舉辦30周年慶優惠活動，凡購買餅卡買十送三再優惠。

紐約老字號「飛達西餅」開創於1991年的曼哈頓華埠中央街(Centre Street)，至今已陪伴地區民眾走過30年。現如今飛達西餅在美東地區擁有共12家連鎖門店，獲得如此佳績可說是得之不易。為回饋社區民眾及消費者們的厚愛，即日起至8月15日凡購買餅卡100元（$10餅卡買十送三）即享有優惠；加$2可獲取海苔肉鬆卷一盒， 加$6可升級蛋卷一條。

「飛達西餅」集團不斷追求卓越，在華人糕餅業中寫下許多「第一」：第一間華人糕餅業者在康州快活大賭場（Foxwoods Resort Casino)開設分店；第一間在紐約華人地區設有分店最多的餅店；第一間首創中央工廠統一化嚴格製作生產的餅店，更高程度上保證了食品健康及衛生，以現代化生產供應每日新鮮糕餅美食。

面對日益激烈的糕餅業的競爭，為搶攻年輕族群和主流市場及進軍網路訂購，「飛達西餅」營業也發展至線上預購糕餅美食。「飛達西餅」讓民眾可根據喜好選擇的尺寸、口味、內餡等，甚至還可因應場合在蛋糕上寫字及繪圖。它的客製化服務受到顧客歡迎。為了消費者的健康和安全，及避免人群擁擠和減少消費者的排隊時間，消費者可上網飛達西餅官網選購，且預先選擇好時間及地點，可在選項的分店領取，或電郵[email protected]詳細諮詢產品選購。

另外，「飛達西餅」每日自製的新鮮豆漿、豆花、仙草、花生、紅豆等，都是早餐或下午茶的最佳選擇，也是上班及下班買杯咖啡、奶茶、冷熱飲料、糕點、麵包等美食的好去處。

「飛達西餅」美東地區共有12家連鎖門店，遍及紐約多個地區及康州快活大賭場。地址：法拉盛大學點天景購物中心 40-24 College Pt Blvd；法拉盛緬街41-60 Main Street；法拉盛凱辛娜大道46-15 Kissena Blvd；法拉盛39大道 136-18 39th Ave；法拉盛41大道 133-51 41st Ave；皇后區森林小丘（Forest Hills）107-50 Queens Blvd；皇后區木邊（Woodside）61-31 Roosevelt Ave；皇后區艾姆赫斯特（Elmhurst）86-12 Justice Ave / 75-08 Broadway；曼哈頓華埠83 Mott Street；曼哈頓下城格林威治村（Greenwich Village）321 6th Ave；康州快活大賭場（Foxwoods Resort Casino)。

「飛達西餅」經營30年來，延續了對西餅精益求精、健康衛生的理念。未來也將一如既往地竭盡全力完善衛生及安全環節，並保障每一位消費者的健康和安全。請前往官網：www.fayda.com，或電郵[email protected]詳細諮詢產品選購，歡迎舊雨新知親臨各連鎖門面購買。

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