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劉可風牙醫 籲定期檢查 減少牙患

紐約訊

由牙醫博士劉可風醫師(KO-FENG LIU D.D.S.)主理的牙科診所位於法拉盛緬街。診所為廣大的華人僑胞提供最佳的牙齒醫療服務品質，已獲得廣大求診者熱烈的回響與口碑。該診所主治項目包括：人工植牙、牙周病、根管治療、牙套、假牙、急性牙痛、一般牙科等多項服務。

劉醫師表示，許多僑胞平常缺乏對於牙齒健康保健的知識和認知，沒有定期檢查牙病。劉醫生指出，每半年的洗牙及定期檢查牙齒，是善待自己牙齒、清潔牙齒、減少牙患的最好方式。同時，任何年齡、任何時候都必須開始注意定期保健，才能早日發現牙疼的原因，即時尋求合適的醫生做好事前的評估與治療。

該診所不僅在醫療技術上精益求精，也為能呈現給患者一處舒適的醫療環境，其清潔與醫療器皿的消毒步驟也是首要之務。該診所備有新儀器，讓患者可以由電視彩色螢幕，當場通過醫師的解說，立刻知道自己是否有蛀牙及一些口腔疾病的問題，讓患者更早及更清楚地了解問題點除去病患心理的恐懼。

劉可風醫師為紐約大學牙醫博士，曾任前Lutheran 醫學中心牙醫師，多年來秉持親切服務態度及敬業的精神深獲顧客及同業的肯定。診所服務社區近20年，不僅注重醫療技術、服務態度，同時也增添新的儀器設備及展現舒適的環境。診所接受大部分醫療保險及政府醫療補助(白卡)，無保險者優惠。歡迎僑胞致電免費諮詢、預約或前往。

地址：法拉盛緬街 39-15 Main St., #M100 (電梯請按M)；預約電話：718-353-3133。

醫療保險 法拉盛 紐約大學

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