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David M. Peterson 律師專精911恐襲受害者訴訟

紐約訊

David M. Peterson律師指出，911 恐怖襲擊事件距今已過去20年，然而根據官方估計，尚有超過40萬人尚未感知可能因911而染病。David M. Peterson律師可協助這大批的911可能受害者，安排醫療檢測以及申請受害者賠償基金，讓他們的冤屈得到應有補償。David M. Peterson和其他律師已於2015年開始為唐人街的居民提出申請索賠。

官方指出，以世貿大廈遺址為中心點，半徑1.5哩內的人們，尤其是在唐人街的居民和上班族，可能因為吸入或暴露911事件粉塵而染病，估計這群受害人高達50萬，然而至今參與世貿中心醫療計劃的受害者不到1萬人。換言之，還有絕大部分的911事件受害者，尚未察覺到他們染病可能與911有關。David M. Peterson律師可以協助他們參加世貿中心醫療計畫，如確診染病與911有關，就有資格進一步申請受害者賠償基金。

根據自然資源保護委員會的調查，因世貿大廈坍塌所產生的大量致癌物，已導致曼哈頓下城居民患上癌症和其他致死病症。醫生認為，不同的癌症其潛伏期可長達15至20年不等。在一份2017年7月17日發表的研究表明，許多病症與長期暴露在世貿塵埃中有直接關聯，發病期通常在事件發生後數年。

如果您或您的至親於2001年9月11日至2002年5月30日曾在受害點或曼哈頓下城生活或工作，您可能就有資格免費接受與911相關的病症檢查和治療，也有機會為患病者或已故的家人向911受害者賠償基金(VCF)申請賠償。但是，申請有時間限制。如果您認為自己符合資格，請馬上聯繫律師，諮詢以「詹姆斯‧薩洛加9/11 健康與賠償法案」為基礎的申請細節。

該律師樓距離唐人街10分鐘路程，操持國語和粵語的專員可在任何時間為您提供幫助。具體地址: 65 Broadway, 8th FL, New York, NY 10006；電話: (212) 430-6352。

癌症 曼哈頓 檢測

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