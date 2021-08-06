邵愛玲律師 經驗豐富 專精離婚及移民案件

邵愛玲律師工作態度認真負責，幫助無數家庭贏得官司。

邵愛玲律師擁有紐約及新澤西的律師執照，精辦各類移民、離婚、家庭法庭案件。邵律師逾有十多年的法務經驗，包括政治庇護、單方面綠卡調整、被打劫U簽證、離婚爭財產和小孩監護權等等。在過去的十多年中，邵律師成功的為諸多客戶在移民局 （USCIS）與移民法庭（EOIR）上成功辯護取得權益。

目前，移民政策依然處於一個非常不穩定的狀況。邵律師指出，由於中美關係的緊張和持續升級及移民政策的不穩定，且加上美國 政府資金等因素，那些已被移民局耽擱多年的案件，更是雪上加霜。邵律師也一直都在密切地關注最新移民法的動向，為客戶提供最新和準確的法律意見和見解。

邵律師說，客戶會因為自己本身或周圍的親朋好友對法律的錯誤理解，因而走了不少的彎路。比如說，諸多客戶案子被移民局耽擱多年，但是又不敢去地區法院請求法官來督促移民局受理案件，甚至聽到移民局會故意刁難報復等傳言。但是，事實上並非如此。美國是個法治國家，大部分移民案子的耽誤是來源於移民局的人力資源不足所致，而導致客戶的案件被擱在一旁無人受理。她說，只有去地區法院做催辦令才會立即獲得移民局對此案件的關注和審理。

客戶與律師之間的溝通和了解是相當的重要，也是取得法院最後裁判成敗關鍵的因素。她曾為一位來美超過20來年的客戶打過複雜案件官司。在最後一庭時與證人溝通中，她得知有利的最新資訊。在法官最終快要裁決的時候，新的有效資訊得以讓邵律師要求法院延庭，最終其客戶成功的獲得了政治庇護，讓愛妻及女兒獲得居留在美的合法身分。

邵律師畢業於紐約州 立大學石溪分校，在紐約州立水牛城法學院獲法學博士學位，並在英國牛津大學攻讀過國際法。她曾在2010年被授予亞裔美國法學院學生協會的主席榮譽獎。

律師樓曼哈頓下城地址：325 Broadway, Suite 301, New York, NY 10007 (百老匯325號301室，移民局正對面)；電話：212-962-8088；中文網址：cn.shao-law.com。