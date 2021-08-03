以色列統計輝瑞疫苗防Delta有效率僅39% 你的口罩夠強嗎？

據紐約時報， 以色列 衛生部根據6月20日至7月17日期間追踪的數據，輝瑞疫苗 對新冠病毒的有效率已經下降至39%，同時表示伴隨著有效率下降的是這期間Delta變異毒株在以色列的流行。此次統計中，在今年1月接種疫苗的人群裡，疫苗有效率僅為16%；在2月接種疫苗的人群裡，有效率僅為44%。此次最新數據與此前以色列公佈的兩次有效率數據都有了大幅下降，後者分別為6月6日至7月3日期間的64%和5月2日至6月5日期間的94.3%。不過，此次統計中，輝瑞疫苗的預防重症有效率估計為91%，預防住院有效率估計為88%。

以色列是全球疫苗普及率最高的國家之一， 單日新增冠病確診病例數今年4月以後曾迅速下降，一度降至個位數；但由於德爾塔毒株傳播，6月中旬以來疫情反彈，新增確診病例再次攀升，近日日均新增確診病例在1000例左右。

美國 疾控中心（CDC ）指出全劑量免疫接種者在室內應繼續佩戴良好包裹臉部各邊且沒有縫隙的口罩 、咳嗽和打噴嚏時遮住口鼻、經常洗手並遵守任何適用的工作場所或學校指導方針。 CDC令特別指出，疫苗對下列人群效力並不明確：

● 基礎疾病患者

● 免疫系統較弱的人

● 有自身免疫性疾病的人

以上人群對疫苗的免疫反應可能較低，因此有必要繼續遵循佩戴緊密高保口罩，以保護自己免受COVID-19感染。

防護口罩類別功效對比

SeattlePPE長期致力於為醫療機構專供PPE產品。公司曾多次受到NBC，AP和Fox的新聞報導。在度過了過去一年的醫用口罩嚴重短缺後，SeattlePPE近期開始為民眾提供多種通過CDC檢驗的最高性能N95, KN95口罩及其它防疫保護品. 美國產 ALG Health N95 口罩在疫情期間保護了數百萬美國醫護人員的身體健康.現在市面上的很多N95口罩都是假冒偽劣產品，大家在購買的時候一定要選擇經過CDC測試的，一定要認准SeattlePPE醫用口罩。

醫用口罩和非醫用的主要區別在於，醫用類型口罩外表面經過疏水處理，即血液、汗液等無法浸透。如果缺乏這個防水層，口罩容易濕透，水分子在成為液態後，分子之間引力加大，相當於把口罩的屏障打穿了，病毒就容易進入。現在在人多地區工作的觀眾強烈建議使用這種醫用口罩。

頭帶式N95口罩能調整鬆緊帶角度，還不會勒耳朵，適合長時間佩戴並幾乎沒有漏氣的空隙。

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