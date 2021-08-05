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北方大道 Star Hyundai4S 店 百台新車現貨供應

紐約訊
Star Hyundai經銷店，擁有寬敞的新車展示廳和客戶停車場。
Star Hyundai經銷店，擁有寬敞的新車展示廳和客戶停車場。

法拉盛北方大道上的Star Hyundai現代汽車經銷店，擁有寬敞的新車展示廳和客戶停車場，並有容納數百款的二手車展場。公司聘有專業的華人銷售代表Tom湯為僑胞服務。現Star Hyundai推出新車多重優惠，并附有3年保養全部免費。喜愛現代汽車的華人僑胞可前往參觀選購，Tom湯電話：917-348-8583。

Star Hyundai的總經理介紹，現代汽車提出的十年十萬哩保修服務， 是北美地區最高的車廠保修標準。現代於2022 Elantra以其獨特的流體雕塑造型設計和出色的油耗經濟，成為了北美年度風雲車。在中型高檔車領域，現代Genesis排名高居第一。整體品牌評比，現代汽車也創造歷年最好成績。

現代汽車工程質量總監表示，現代汽車的目標不僅是設計和製造外形吸引人，更為關注汽車長期品質保證。2022現代Genesis擁有更動感的造型、全新提升的性能表現與精進的造車工藝。新增燃油直接噴注3.5公升V6引擎，有效提升15%的馬力輸出。媲美跑車的5.0車款，配有現代汽車頂級的5.0公升燃油直接噴注V8引擎，輸出驚人馬力。連結兩款引擎的8速SHIFTRONIC自動變速器，快速有效的自動變速過程，維持不變的是精緻的豪華感受以及寬敞的車室空間，讓整個駕駛過程更為暢快愜意與充滿驚喜。

Star Hyundai代理最新的2022年各款的車型，並有低利息貸款。專業的華人銷售專員Tom湯會在現場親切介紹並為您解答各類問題。如客戶喜愛購買二手車，Star Hyundai新增的二手車展示場有數百款高品質的二手車可供選擇。

Star Hyundai公司地址：201-16 Northern Blvd, Bayside, NY；銷售諮詢熱線：1-718-631-6300。

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