我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

南京確診者赴揚州打4天麻將…讓一座城淪陷了

格力豪華 KINGHOME 冷暖空調 可獲50%以上補貼

紐約訊
格力豪華KINGHOME冷暖空調，可獲50%以上補貼。
格力豪華KINGHOME冷暖空調，可獲50%以上補貼。

格力 KINGHOME（晶弘）具有高節能及環保功能，被列為最高級別的冷暖空調之一。格力空調公司聚集了世界頂尖的科技研發人才，生產製造的冷暖空調是具有風力大、高效，平均節省能源45%以上。KINGHOME在格力空調原有的基礎上更新和改進，達到更完善的品質和效率，被列入美國能源局高節能環保的名單。針對紐約市的密集度，能源局和Con Edison在目前加大力度，加大補貼數額來鼓勵大家安裝高節能的冷暖空調，取代油和天然氣的攝取。冬天可取暖，夏天供冷氣，既安全又乾淨，利於環保。這樣的舉措和政策，可以讓用戶在舒適的同時，也可以獲得巨額的能源補貼。

格力電器以嶄新的性能、品質和售後服務將 KINGHOME作為最新的高端品牌帶入美國空調的主流市場，受到廣大群眾的好評和認可，在造型、顏色、智慧WI-FI功能上提供廣泛的產品選擇。其中的ULTRA HEAT超低溫制暖技術，在零下31華氏度的低溫環境下保證機組仍可正常運行，是北美空調市場唯一獲得權威標準認證公司UL認證的技術。品質的把關是格力的宗旨，不同於其他品牌，格力全權負責每一個零件的製造，從細節到完成，一氣呵成。

作為紐約州能源局的指定授權經銷商，北美格力商用空調紐約總代理（GREE COMMERCIAL WHOLESALE），在能源補貼項目推出的第一時間內，公司就開始免費為自己的客戶申請專案補貼，做到始終以客戶利益為中心，誠信經營的商業理念。在節能補貼推廣中，已有很多住家客戶得到了Con Edison的能源補貼。整體操作和申請，透明，清晰，簡單，高效。

北美格力商用空調紐約總代理（GREE COMMERCIAL WHOLESALE）有專業技術團隊，會根據每個客戶的實際情況，安排專業技術人員，免費到現場為客戶講解相關技術問題並提供經濟實惠的方案。如果有任何關於空調安裝和參加能源局清潔能源補貼項目的問題，歡迎隨時諮詢。

公司地址：158-15 Union Tpke, Fresh Meadows, NY 11366；服務專線：718-969-6888，718-969-7888；公司官網：www.gree-america.com。

紐約市 美國 低溫

上一則

田芳痛症理療康復中心專業疼痛管理 擅治複雜痛症

下一則

北方大道 Star Hyundai4S 店 百台新車現貨供應

延伸閱讀

紐約家電連續11年榮獲安裝節能系統一等獎

紐約家電連續11年榮獲安裝節能系統一等獎
皇佳商業銀行慶祝新州Edison分行新張 8月15日前開戶有各種免費保險箱優惠

皇佳商業銀行慶祝新州Edison分行新張 8月15日前開戶有各種免費保險箱優惠
新澤西Edison樂天廣場超市 產品優質新鮮 貨品齊全 每週有特價品推出

新澤西Edison樂天廣場超市 產品優質新鮮 貨品齊全 每週有特價品推出
中國知名品牌格力空調 獲節能認證企業

中國知名品牌格力空調 獲節能認證企業
格力豪華KINGHOME冷暖空調 可獲50%以上補貼

格力豪華KINGHOME冷暖空調 可獲50%以上補貼

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
紐約曼哈頓標誌性建築Vessel頻傳自殺案一度關閉，重開兩個月後，29日再發生一起跳樓自殺案，一名14歲少年從Vessel頂層一躍而下，當場死亡。(記者張晨/攝影)

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

2021-07-29 21:51
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
圖：pixabay

紐約市30日起打首劑疫苗送100元 享受音樂會等活動

2021-07-28 12:35
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國33金領先 美27金居次
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨

MSNBC媒體同業率先開炮：CNN應開除主播葛謨
邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁

邁阿密班機對空服員伸鹹豬手 他遭膠帶五花大綁
中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件

中防控疫情：非必要、非緊急事由 暫不簽發出入境證件