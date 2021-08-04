民主黨市長候選人亞當斯出席美國酒店地產商會年會

美國酒店總商會全商聯舉行周年晚宴合照。

近日，美國酒店總商會全商聯在曼哈頓華埠麒麟金閣舉行周年晚宴。初選勝出的民主黨市長候選人亞當斯 出現在晚會現場，對林建中全家十多年來對他的支持表示衷心的感謝，對林氏集團在布魯克林作出的貢獻表示讚賞，對美國酒店總商會多次為他競選籌款一直銘記於心。並表示理解一部分華人 在市長初選時將他放第一或二選擇，「正是這些給我第一選擇的華人朋友讓我贏得了這次選舉的勝利」，並希望11月2日大選時華人朋友將他放在「第一選擇」。

亞當斯同時承諾：當選市長後將增加警力，改善治安；提供更多的服務，支援小商業恢復經濟；增加重點高中，讓更多優秀學生入讀重點高中。亞當斯的演講獲得了嘉賓們陣陣熱烈的掌聲。

林建中主席表示，8月24日將在曼哈頓中城112 W 25街Renaissance酒店天臺somewhere nowhere酒吧再次為亞當斯舉行籌款酒會，讓亞當斯更有把握地在11月的選舉中能高票當選紐約市市長。林建中呼籲華人朋友積極回應，8月24日參加亞當斯的籌款酒會，全力支持亞當斯成為下任紐約市長。

在限制出席人數下，一百多位嘉賓興高采烈地出席活動。嘉賓們一掃一年多疫情 的陰霾，洋溢出陽光般燦爛的笑容。美國酒店總商會成立於2015年，由酒店鉅子林建中牽頭，黃勵華、蘇煥光、羅恩榮、趙汝尚協助成立，七年來一步一個腳印，已發展成旗下有一百多家酒店，擁有上百億資產的大型商會。

林建中主席致歡迎辭，歡迎大家光臨酒店商會周年晚宴，並對疫情以來酒店受到嚴峻考驗及酒店業鳳凰涅槃浴火重生的艱辛發表演講，鼓勵同業正視現實，戰勝困難。

趙汝尚副主席總結了酒店商會一年來的工作，特別是疫情中，大家積極回應林建中主席的號召，捐款購買抗疫用品捐贈給醫院，林建中主席、趙汝尚副主席帶頭各捐出一萬元善款，酒店商會共籌得十萬美元善款，解決了十多家大醫院在疫情最嚴峻時刻缺少防疫用品的燃眉之急。

羅恩榮副主席表揚了酒店商會周年晚會籌備委員會成員，對他們分工合作積極參與，將晚會安排得有條不紊大加讚賞。最後蘇煥光理事長致感謝詞，感謝大家一直以來對酒店商會的支持，感謝大家疫情剛解封就來參加酒店商會的周年晚宴。