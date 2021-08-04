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巴內特律師經驗豐富 為疑難客戶拿綠卡

紐約訊

巴內特律師事務所（Law Offices of Keith S. Barnett, P.C.）由資深猶太裔大律師「巴內特」主理。30多年來，他在法律界諸多領域都頗有建樹。該律師樓現任總經理兼資深法律助理梁穎瑜(Catherine Liang)透露，巴內特律師憑著豐富移民法理論及實踐經驗，為其客戶一波三折的移民路保駕護航，最終得以取得綠卡身份，嘗到苦盡甘來的成功果實。

許多持旅遊簽證、學生簽證等非移民類簽證來美的外籍人士，入境後由於各種原因逾期逗留，之後遇到心上人喜結連理。如果結婚對象是美國公民，外籍人士就可以憑配偶申請親屬移民（I-130）同時申請綠卡（I-485）。有些人覺得這類案件不用聘請律師，或者認為請什麼律師都一樣。這顯然是錯誤的。

2011年，一位客戶聘請了巴內特律師事務所代理其移民案。至2018年，律所為該委託人及其先生向美國移民局遞交了I-130和I-485。在等候問話期間， 客戶先生的健康出現狀況，住院治療。到了2019年，移民局安排問話，委託人的先生因病無法出席，巴內特律師分析利弊後，照著原定計畫陪同委託人前往移民局接受問話，指導該客戶在規定的時間內補充了說明材料，最後I-130申請獲准。

在法庭上，巴內特律師引經據典，利用移民法中適用於美國公民遺孀的特殊條款，成功說服移民官，最後為客戶的豁免申請獲批，並獲取綠卡身分。巴內特律師事務所自從該所開始聘用華語助理以來，一直致力於將其30多年的優質法律專業服務提供給廣大華人客戶。

近年來，隨著華人社區對法律服務的需求與日俱增，該事務所提供的服務範圍也逐漸擴大，為華人客戶提供了意外傷害索賠、房地產交易、信託、遺囑、遺產規劃、刑事訴訟、房東房客糾紛、民商糾紛、移民、離婚、子女撫養權等全方位的一站式法律服務。巴內特律師事務所資深華人助理團隊通曉國、粵、英語、福州話及臺山話等。

該律師事務所曼哈頓地址：325 Broadway, Suite 502, New York, NY 10007 (紐約移民局正對面)；免費諮詢電話：212-233-3301。法拉盛地址: 136-20 38th Ave., Suite 10i, Flushing, NY 11354 (飛越皇后大廈內)；免費諮詢電話：718-353-0771。

移民局 美國公民 華人

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