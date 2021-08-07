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Lexus凌志NX 衝出豪華車系新領域 電氣化 直觀技術 性能和設計

紐約訊
2022 Lexus NX在中央部分， 9.8 英寸觸摸屏提供了多媒體功能近在咫尺。
2022 Lexus NX在中央部分， 9.8 英寸觸摸屏提供了多媒體功能近在咫尺。

全新 2022 凌志NX以更強勁的姿態進入新紀元，直觀上強大的創新設計，配合了無限的創意和實用效果。全新的凌志NX 在豪華汽車市場领域上樹立了全新標準形態，全球潮流趨勢電氣化動力系統不可少、信息娛樂系統必備、駕駛動態、造型和安全性方面的不斷創新。

 

●革命性的動力更新

• 擴展至四種動力系統，包括 2.4L Turbo 和首個 2.5L Plug-in Hybrid。

• 推出 Lexus Interface - 配備 14 英寸的全新多媒體系統觸摸屏。

• 配備凌志安全系統+ 3.0、帶安全出口輔助的數字門鎖。

• 推出數字鑰匙、無線充電器、抬頭顯示器。

凌志營銷副總裁Vinay沙哈尼表示，2022 NX 是最具技術性的車輛之一，憑藉全新的 Lexus Interface 多媒體系統和各種可定制的功能，NX 是 20 款凌志汽車創新系列中最令人感到雀躍的前衞汔車款式系列。

 

●迎接未來的強大設計

2022 Lexus NX在車頭設計部份，全新的格柵圖案和框架為外型營造出更加一體化的感覺。紡錘形格柵由高 U 形塊組成，專為立體效果而設計，在表達強烈立體印象的同時更具有深度感。L 形的日間頂部燈 (DRL)顕現的威力，更可選的三投影前照明大燈，塑造出一種更加柔和的平衡感。在後部，凌志標誌重新設計，營造出先進而現代的感覺。L 標誌的使用已被位於車身中央的全新統一的 LEXUS 標誌所取代。後擋泥板上的部件被分開，是 NX 獨特的表達方式。

●NX以駕車人仕為主題設計的駕駛艙

駕駛艙經過精心設計改良，專注於駕駛者全身投入車艙，7英寸多儀表顯示器 (MID) 和可選的 10 英寸平視顯示器 (HUD)。NX 的兩個首創，在駕駛者的視野範圍內，全面地傳達車輛信息、警報和更新。 MID 的單儀表佈局通過高清屏幕更加清晰可見。大多數駕駛功能都集中在方向盤上顕視，以便在操作汽車的同時，司機的眼睛能保持在觀察道路情況。北美開發的全新 Lexus Interface 多媒體系統讓 NX無縫整合和駕馭。在中央部分，標準的 9.8 英寸觸摸屏提供了一系列多媒體功能近在咫尺。首創的可選 14 英寸觸摸屏，提供身處其境的多媒體體驗。撥號控件保留了常用功能，如氣候調節和媒體音量控制等。舒適功能，加熱座椅選擇。所有增強功能結合起來創造一個更加用戶友好的數字車載體驗。在 Lexus 應用程序中創建配置文件後，客人可以使用藍牙手持設備、智能鑰匙或手動登錄以訪問它，數字鑰匙允許客人鎖定/解鎖和在藍牙附近時，通過智能手機啟動/停止他們的車輛。2022 年，凌志NX 還配備標準無線 Apple CarPlay 和Android Auto能力。此外， 提供了車內降噪功能，減少道路噪音和外部干擾。

●駕駛性能——全新NX350，2.4渦輪引擎

新的低重心和增強的車輛度允許更高，NX 350 上的 2.4 馬力渦輪增壓燃氣發動機。新的 8 速變速箱為燃氣動力 NX 提供了高性能車輛的感覺，並具有跨界多功能車的更高視角。雙引擎蓋鎖，增加了前橫向彎曲剛度並改善車輛的空氣動力學性能。令人興奮的渦輪燃氣動力發動機估計擁有 275 馬力和 317 磅英尺的重量。

此外，NX 250 提供了一個自然吸氣式燃氣發動機，以完善以下選項：對具有啟動/停止功能的 2.5 升 4 缸燃氣發動機感興趣的客人。帶有八速傳輸，該型號有 FWD 和 AWD 選項。

●NX450h+插電式混合動力車的性能和續航里程

首次採用新型插電式混合動力汽車 (PHEV) 系統，NX 450h+ 具有估計的 36 英里的電力範圍，這得益於新開發的高容量鋰離子電池。使用240V的最大充電電流，配備凌志NX插電式混合動力車，可在大約兩個半小時內充滿電力。

●Predictive Efficient Drive

與導航系統相結合，學習駕駛習慣，預測前方道路並分析實時交通報告以優化充電和放電混合動力電池。該系統還使用有關駕駛員行為的累積知識來預測何時以及車輛可能減速或停止的地方。Predictive Efficient Drive 增加了再生制動，從而可以回收更高效的能量，並為混合動力電池充電。

●混合動力結合性能和燃油經濟性

全新的 NX 350h，客人可以獲得出色的性能和燃油經濟性。Hybrid Drive系統搭配D4-S燃油噴射2.5升4缸汽油發動機配備兩台高扭矩電力驅動電動發電機，具有強勁的加速和通過性能。AWD 系統採用第二個，而不是後輪的傳動齒輪和驅動軸，獨立的電動機在檢測到需要幫助維護時驅動後輪最佳牽引力。

●車輛

後部貨物區域增加了額外的存儲空間。新開發的黑棱鏡外觀高級的鋼琴黑紋理，具有逐漸雕刻更多的三維分形密集地向後方傾斜，使其隨著陽光的轉變而變化，營造出高科技的感覺。全景天窗為前後排乘客提供了只需按一下按鈕，就能觀星或額外的氣流。

棱鏡外觀高級的鋼琴紋理，隨著陽光的轉變而變化，營造出高科技的感覺。
棱鏡外觀高級的鋼琴紋理，隨著陽光的轉變而變化，營造出高科技的感覺。
2022 Lexus NX車頭格柵圖案和框架營造出更加一體化的感覺，及L 形的日...
2022 Lexus NX車頭格柵圖案和框架營造出更加一體化的感覺，及L 形的日間頂部燈(DRL)顕現的威力。
大多數駕駛功能都集中在方向盤上顯示，以便在操作汽車的同時，司機的眼睛能保持在觀察...
大多數駕駛功能都集中在方向盤上顯示，以便在操作汽車的同時，司機的眼睛能保持在觀察道路情況。

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