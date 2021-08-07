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複雜的長島地產稅 年繳交的稅金較紐約市高

紐約訊
長島的學區房，獲華裔家長青睞。
長島的學區房，獲華裔家長青睞。

杜小靈在紐約市裡住了大約12年。他的兒子今年在紐約市168小學上六年級的天才班。但是一旦上了初中，紐約市便沒有天才班。一直到高中才會有特殊高中給資質特優的學生就讀。杜女士對於紐約市的教育制度相當失望。市政府一再刪減教育預算，藝術的課程從學生的課程表上幾乎完全刪除了。學校所注重的只是學生標準化考試的成績，跟中國的學校沒什麼不同。學校沒有校車接送學生，每天杜小姐都要早上七點，下午兩點送接他的兒子上下學，嚴重地影響她的工作。學校的老師薪水很低，一班的學生人數很多，老師沒有時間精力注意到每個學生的興趣、能力以及特別才能。當然天才班的學生比一般學生的情況要好，但是一旦上了初中，這種優勢將完全消失。

她的朋友告訴她，長島學區的教育政策和紐約市截然不同。學校的教育目標是發展學生的人格與知識並重，藝術與學科齊驅，智慧與體能共進，每天的上下學都有校車接送。教育採多元小班制。這是杜小姐心裡理想的美國先進的教育方式。

主意既定，杜小姐便在最接近紐約市的長島最好的學區之二的（Great Neck）大頸、 Manhasset尋找房屋。 最後終於在Manhasset社區裡找到一間一家庭的豪宅，賣價121萬五千元，占地大約0.25英畝。杜小姐還算有點財力，全現金購買，在兩個月之內便過戶了。

在過戶桌上她發現她要付三種地稅： 1. （School Tax）學校稅: 每年$17,762.62 ,課稅年度從7/1 – 6/30，分兩次付，一次是四月一號一次是10月一號。每次都是$8,883.81。 2. (Town Tax) 鎮稅-$5,914.75 稅務年度是1/1-12/31分兩次付。一次是一月一號，一次是七月一號。第一次$2,957.75, 第二次$2,957.37。第三種稅是村稅，只有$4.62一年，稅務年度是6/1-5/31. 一次付清。 這種稅務年度以及付稅時間對杜小姐來說絕對是非常複雜。在紐約市地稅只有一種，每年分四次付清便完結了。基本上金額都一致，很好處理。

當然入境隨俗。杜小姐既然選擇來到她認為理想的學區，自然就要遵守這邊的規矩。雖然她要交的地稅是她在皇后區房屋地稅的3倍，但是其中的80% 是學校稅，花在她兒子身，她也認為值得。

本案啟示：

1. 孟母三千千年傳頌。為了兒女的教育父母什麼都願意付出。紐約市的教育制度越來越像中國式的填鴨教育了，社區裡流傳著一句話「出了紐約市就到了美國」。在紐約市裡越來越感受不到美國精神與制度，這是很多中國家長要從紐約市出走到長島的原因。

2. 長島的地方政府分工很細，除了郡之外還有鎮及村，各有各的行政、財務、員警、司法單位，各個單位都課徵地稅來滿足預算，因此地稅有三種。

3. 因為稅金的總額比較大，地方政府希望納稅人有喘息的機會，所以它們把納稅的時間錯開來，因此讓納稅人一次不必負擔太高的稅，但是納稅人可能會感到一年到頭都在付地稅，這是免不了的副作用。

資料提供：黃啟源律師

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（Great Neck）大頸、 (Manhasset)曼哈賽特這些區的地稅比紐約市的高。
紐約長島曼哈賽特(Manhasset)鄰近紐約市，有全州頂尖的教育醫療資源、休閒...
紐約長島曼哈賽特(Manhasset)鄰近紐約市，有全州頂尖的教育醫療資源、休閒娛樂場所和絕佳的地理位置。

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