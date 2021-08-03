康奈爾大學8/3-9/21舉辦網上中文營養及健康講座

康奈爾大學舉辦網上中文「免費營養及健康講座」。

常春藤 之一的康奈爾大學暑期班，提供了網上免費「營養及健康講座」的社區服務。學校發學習證明，有助於就業。18歲以上的民眾若有興趣，不分男女均可報名參加。為了安全，全部網上教學，人們不必出門。有手機的民眾，可以用Zoom視訊上課，或是用電話聽課。本期包括有3個上課時段選擇，包括周二晚班（6-7PM），周三晚班(6-7PM)，周四早班(11-12pm) ，歡迎提出有關營養與健康的問題。

上課時間是每周一次，每節40分鐘。為因應疫情 期間民眾的需要，將課程內容安排為：食物安全食用及貯存；如何當個聰明的消費者；認讀食物標籤；學習制作省時省錢又健康的餐點；哪些蔬菜水果非吃不可；疫情期間如何與孩子互動同樂。

康奈爾大學的社區教育 課已經有50年的歷史。平時均由中小學校丶圖書館成人教育中心提出申請，經過核算人數丶評估學員英語程度，才能開班授課。只有因應疫情非常時期，接受民眾在家學習，而且全部中文講解。每節課都有講義及簡短的運動學習。

有興趣的朋友，可以寄信給電子郵箱：[email protected]，可以寫中文；或電話留言：（718）657-9520，分機356 ，可以講中文。留下姓名丶電話號碼丶電子郵箱號碼，以及你有幾人一起參加。你希望最適合你上課的時段。康奈爾會有人與留言者聯絡。