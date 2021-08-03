法拉盛永安罰單處理中心增加服務項目

永安罰單處理中心擁有豐富出庭經驗的專業律師、建築師團隊，為僑胞爭取權益。

位於法拉盛大學點 路及41大道上的「永安罰單處理中心」，服務社區超過15年，信用可靠。現除了處理一般交通罰單外，另增加罰單項目，包括了環繞在日常生活當中的各式各樣罰單：房屋局、消防局、環保局、衛生局及交通局，為受罰的個人或商家爭取自身的權益和節省寶貴的時間，歡迎讀者洽詢。

多年來，永安罰單處理中心為許多僑胞成功爭取駕照 不被吊銷等交通罰單等事宜。日前法盛拉市中心改道，很多車主在不熟悉新路線的情況下，被照相開單，另因下雪天積雪停車時間過長被開單，尤其是以汽車為謀生工具的電召、遊覽、捷運和計程車業，一張違規罰單卻可能就相當於當日的工資。罰單給的除了是經濟的壓力，亦是上庭等語言和精神壓力，更多是記點和吊銷執照的風險。為此，永安罰單處理中心與有20餘年專業律師合作，專打TLC罰單，為從事此類行業的僑胞爭取權益。

永安罰單處理中心專精：闖紅燈、酒後駕車、超速、行車違規及白紅黃、罰單刑事庭代辦，律師經驗豐富、收費價格，合理，讓您免出庭、免增點數、免罰款及免增保費 等。該中心還是要提醒僑胞，在美定居，要謹守法律及政府規定，千萬不可任意以身試法，或是當場和執勤警務人員和公職人員發生言語甚至是肢體的衝突，更不可忽視罰單的回應。

不論大小罰單，該中心都會為僑胞清楚分析罰單之後可能的連串影響，是否應該繳錢認錯或必須力爭，都要有所回應。如果時間和能力上無法應付違規的事件，則可將罰單處理問題交付該中心，請專家來處理。永安罰單處理中心有多年代為出庭的經驗律師團隊，為僑胞爭取權益、減免記點數，保持低保險費，僑胞無需請假出庭。

永安罰單處理中心所的專業律師、建築師們有多年的出庭經驗，將站在僑胞的立場，爭取將房屋局、消防局、環保局、衛生局及罰單的損失降至最低。除了罰單處理之外，該中心也可為僑胞代為申請菸、酒牌照及惱人的房東房客糾紛排解，歡迎諮詢。

永安罰單處理中心地址：40-68 College Point Blvd., #2F (Dunkin Donuts隔壁41Ave 轉角)；電話：718-321-9232，718-878-3418；傳真：718-321-9230。