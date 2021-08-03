法拉盛永安罰單處理中心增加服務項目
位於法拉盛大學點路及41大道上的「永安罰單處理中心」，服務社區超過15年，信用可靠。現除了處理一般交通罰單外，另增加罰單項目，包括了環繞在日常生活當中的各式各樣罰單：房屋局、消防局、環保局、衛生局及交通局，為受罰的個人或商家爭取自身的權益和節省寶貴的時間，歡迎讀者洽詢。
多年來，永安罰單處理中心為許多僑胞成功爭取駕照不被吊銷等交通罰單等事宜。日前法盛拉市中心改道，很多車主在不熟悉新路線的情況下，被照相開單，另因下雪天積雪停車時間過長被開單，尤其是以汽車為謀生工具的電召、遊覽、捷運和計程車業，一張違規罰單卻可能就相當於當日的工資。罰單給的除了是經濟的壓力，亦是上庭等語言和精神壓力，更多是記點和吊銷執照的風險。為此，永安罰單處理中心與有20餘年專業律師合作，專打TLC罰單，為從事此類行業的僑胞爭取權益。
永安罰單處理中心專精：闖紅燈、酒後駕車、超速、行車違規及白紅黃、罰單刑事庭代辦，律師經驗豐富、收費價格，合理，讓您免出庭、免增點數、免罰款及免增保費等。該中心還是要提醒僑胞，在美定居，要謹守法律及政府規定，千萬不可任意以身試法，或是當場和執勤警務人員和公職人員發生言語甚至是肢體的衝突，更不可忽視罰單的回應。
不論大小罰單，該中心都會為僑胞清楚分析罰單之後可能的連串影響，是否應該繳錢認錯或必須力爭，都要有所回應。如果時間和能力上無法應付違規的事件，則可將罰單處理問題交付該中心，請專家來處理。永安罰單處理中心有多年代為出庭的經驗律師團隊，為僑胞爭取權益、減免記點數，保持低保險費，僑胞無需請假出庭。
永安罰單處理中心所的專業律師、建築師們有多年的出庭經驗，將站在僑胞的立場，爭取將房屋局、消防局、環保局、衛生局及罰單的損失降至最低。除了罰單處理之外，該中心也可為僑胞代為申請菸、酒牌照及惱人的房東房客糾紛排解，歡迎諮詢。
永安罰單處理中心地址：40-68 College Point Blvd., #2F (Dunkin Donuts隔壁41Ave 轉角)；電話：718-321-9232，718-878-3418；傳真：718-321-9230。
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