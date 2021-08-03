飛達廚浴五金鐵藝銅色門促銷高達70% Off

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」位於法拉盛的門面。

「飛達廚浴五金鐵藝銅色門」（FeiDa Home Center Corp）多年來業務不斷地擴大，並廣受同業及顧客肯定的。公司擁有兩層樓共四千多呎的展示廳，除了提供服務建築裝修業的多元化產品之外，經過多年的籌備，負責人親自遠赴中國 引進最優質的各式紅木餐桌和沙發。現在舉辦年度特惠活動，歡迎顧客憑廣告或新聞，享全場原價10-40%折扣。

今舉辦清倉特價酬賓活動，包括：浴室玻璃門，代理方太抽煙機、名牌水龍頭、浴室玻璃門、各種內外門、PU 腳線Molding 櫥櫃石材、LED燈等年度最大特價。其中LED燈、窗簾均有50-70% Off。另全場過半清倉，更有大批裝修材料。歡迎各界人士、建商、裝修批發或零售，蒞臨參觀，機會難得!。更多產品歡迎瀏覽官網：www.Feidaus.com，或者微信 詢問更多折扣。

「飛達」長久以來致力於裝修材料的銷售以及批發。業務包括石材、廚浴、燈飾、紅木傢俱、窗簾、浴室玻璃門、方太油煙機、各種銅鐵內外門及一般建築裝修業的五金、PVC壁板、PU角線、水龍頭、地板、瓷磚、LED燈從廚房到浴室、天花板等材料一應俱全，猶如大賣場一站式的服務。為滿足各界的需求，自設工廠代理石材加工做為廚房及浴室檯面。自產自銷，庫存量大，一至二天完成，無需等待。

方太抽油煙機五年質保，機電終生保修，無憂購買，是高顏值、強吸力的高端廚電品牌，提供多款供選擇來滿足中式廚房烹飪需求。它是一種智慧型抽油煙機，更是家庭主婦的最愛。而浴室用玻璃門是一種特殊的門，而現在有很多人喜歡在浴室安裝落地玻璃門，時尚美觀，又能增加浴室透光性。而「飛達」不鏽鋼浴室玻璃門，比鋁框浴室玻璃門更美觀、耐用，價格更低廉，都是此次特價品中最受人青睞的商品。

「飛達」還有真材實料的各種銅鐵內外門，是符合商業、住家及各界大眾的需求，在價格方面更是依材質自訂，達到實用美觀且物美價廉，除了有現貨亦可依客丈量訂製。飛達也為顧客提供廚房及衛浴裝修設計的專業服務，用電腦軟件依顧客的要求規劃出藎圖，再配合顧客的預算 來精挑細選使用材料，滿足顧客需求。

「飛達」為滿足北美喜好紅木傢俱的顧客，引進高檔紅木傢俱，講求傢俱設計不僅符合人體使用功能、典雅大方、雕飾精細；同時也有百搭的燈飾和窗簾供選擇。

地址：27-18 College Pt Blvd. Flushing NY 11354(店旁邊設有免費停車位及遠近送貨服務)；電話：718-321-9111/718-321-7203；微信ID：feida2718；營業時間：周一至六7:30am-6pm，周日9am-6pm；官網：www.Feidaus.com。