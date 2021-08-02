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紐約中醫學院名醫8/22在線英語講座頭針治療腦源型疾患

紐約訊
紐約中醫學院學生臨床實習前舉行白袍儀式。臨床部主任Mona Lee-Yuan (左一）領誓，陳業孟院長（左二）監誓。
紐約中醫學院學生臨床實習前舉行白袍儀式。臨床部主任Mona Lee-Yuan (左一）領誓，陳業孟院長（左二）監誓。

紐約中醫學院為慶祝25周年校慶，將舉辦系列的名醫在線英語講；第二場訂於8/22，聘請住在新墨西哥州的史靈芝博士主講：頭針治療腦源型疾患（兒童自閉症，多動症）。有意者請訪問紐約中醫學院網站www.nyctcm.edu。

紐約中醫學院是東岸唯一冠名中國傳統醫學（Traditional Chinese Medicine）的高等學府，成立於1996年，即將迎來25周年院慶。該學院保持「原汁原味」的特色，以「仁愛、傳承、融匯、啟新」為校訓，秉持「汲取中華醫學精髓、躋身美國健保體系」的教育方向，以師資雄厚、教學嚴謹而享譽美國針灸教育界，已經培養出上千位畢業生，成為執照針灸師的搖籃。

該院院長陳業孟博士介紹說：「由於鴉片類藥物濫用危機，非藥物鎮痛已成為一種趨勢，聯邦醫療保險（Medicare）也接受針灸治療腰痛，這給針灸業發展帶來很大的契機，在聯邦勞工部網站標注為陽光行業的針灸界將在集成醫療體系中起重要作用。」

紐約中醫學院設有三年制針灸碩士與四年制針灸與中醫藥學碩士課程，並連續得到聯邦教育部認可的針灸與東方醫學認證委員會（ACAOM）鑒定。其文憑在全國範圍獲得認可，畢業生有資格申請紐約、華盛頓特區及其他45州針灸執照。入學條件為大學60學分學歷（包括9個學分生物醫學課程如生物學、解剖生理學），有一定英語基礎（或具有美國大學副學士以上學歷、或擁有健康衛生專業執照、或TOEFL（iBT）成績61分以上（其中口語20分以上、聽力17分以上）、或雅思（IELTS）成績6分以上（其中口語6.5分以上、聽力6分以上）。學院還對執照針灸師開設中醫藥學證書班。

學校可簽發I-20，接受國際學生；學校還接受退伍軍人，並可享受相關福利。美國公民或永久居民，可申請聯邦學生低息貸款；如是紐約州低收入居民，還可申請州助學金（TAP）。由於新冠病毒疫情影響，理論課全部網路教學，臨床教學（見習、實習）與部分實訓操練課程在學校進行。2021年秋季班將於９月１日開學，仍繼續實施網路與課堂混合式教學模式。

有意者請流覽學校網站：www.nyctcm.edu，或發電子郵件給招生部白經理，郵箱地址為：[email protected]

紐約州 美國公民 教育部

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