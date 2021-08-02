陸鑫泉律師談低速機動車事故造成的傷害

陸鑫泉律師(Elliot Lewis Esq.)是具有20多年經驗的訴訟律師(trial attorney)，對車禍 、工傷、滑倒摔傷等意外事故經驗豐富。陸鑫泉律師還擅長各類複雜的誤醫誤診案例，比如新生嬰兒產傷、癌症、心臟病 、中風 、急診、手術失誤等。

他說，低速機動車事故造成的傷害，可能比你想像的更嚴重。它會造成如下的傷害。

1、在低速機動車事故中，即使涉及的車輛幾乎沒有或沒有明顯損壞，也可能發生嚴重的人身傷害。

2、即使你系好安全帶，在車禍中仍有可能受重傷。標準的腿肩安全帶不能保護部分身體因旋轉力而導致的身體扭曲和旋轉以及體椎受到向下的壓力，這些都可能導致嚴重傷害。人在車禍中肩部容易受傷，因為安全帶只能保護一邊肩膀，而肩膀的另一邊會因車禍產生的扭轉力的衝擊而受傷。

3、如果你的頭枕和座椅沒有正確調整，這會降低安全帶的保護效果而導致重傷。

4、在低速機動車事故中，安全氣囊不會打開，不能起到保護作用。

5、開車時正常的坐姿會給你的脊椎帶來巨大的壓力。即使是低衝擊力的事故也會產生足夠的額外壓力，導致脊椎椎間盤突出，尤其是在背的下部。此外，如果你的背部曾經受過傷，那麼車禍更容易再次傷到背部。

6、椎間盤在脊椎骨之間起到緩衝和減震的作用。當椎間盤因受車輛碰撞產生的衝擊力而脫出，會壓迫脊柱裡的重要神經，導致巨大的疼痛和殘障，無法工作，甚至造成永久性傷害。

7、一旦脊椎椎間盤受損，可以採取保守療法來緩解症狀（理療、推拿按摩、針灸和抗炎藥）。然而，椎間盤受傷通常會隨著時間的推移變得更糟，將來脊柱更容易受到損傷，甚至需要手術。有時，保守治療對治療椎間盤突出無效，傷者需要注射類固醇和手術來緩解。

8、如果你在車禍中受傷，需要聘請經驗豐富的處理個人傷害事故的律師。大多數個人傷害事故律師是從最後拿到的賠償金裡抽成。律師樓提供免費諮詢，不獲賠償不收費。

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