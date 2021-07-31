孫維躍腎病高血壓中心：嚴控血壓降低對腎臟損害

孫維躍腎病高血壓 中心主持人孫維躍醫師說，高血壓長期病患有可能併發腎病。高血壓患者的腎臟損害的發生率與高血壓的嚴重程度和持續的時間成正比，要嚴格控制血壓在130/75 mmHg 以下，才能有效防止高血壓對腎臟的損害。在降壓藥的選擇上，首選血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑，因為這類藥物的不良反應小，有降低腎小球灌注壓、減慢腎小球硬化、保護腎功能的作用。

孫醫師說，高血壓性腎病即高血壓腎病，是由高血壓導致的腎臟損害。對輕、中度高血壓病人而言，會有相當長一段時間，腎臟結構及功能上不會有明顯改變，只是腎臟自身調節功能會減弱。然而，一般高血壓持續穩定的發展，多在10至15年後，可能會出現輕、中度腎小動脈硬化，這是高血壓直接作用的結果，也是高血壓最常見的併發症之一。

根據血壓升高的嚴重程度和速度，會導致高血壓腎病的腎小動脈硬化，分為良性小動脈性腎硬化和惡性小動脈性腎硬化。早期良性小動脈性腎硬化可能沒有明顯的臨床症狀，常常僅有輕中度高血壓及相應症狀如頭暈、頭痛。如果血壓長期維持在高水準，則會出現夜尿增多、多尿，尿常規檢查發現有蛋白尿、紅白細胞等。隨著病情發展，會逐漸出現下肢浮腫，少數病人可能轉化為惡性高血壓，其腎臟改變發展迅速且嚴重，多伴有進行性腎功能減退，尿素氮和尿酸逐漸升高。惡性小動脈性腎硬化常表現為血壓急劇升高、視力障礙，腎臟病變表現為不同程度的蛋白尿和鏡下血尿，甚至肉眼血尿。

早期診斷高血壓性腎病對治療和癒後都有著重要的作用。使用敏感的反射免疫測定，可測出微量白蛋白尿，測量尿微量白蛋白可早期診斷高血壓腎病，從而進一步指導降壓治療，保護腎功能。若你的家人有腎病，就要定期作腎的檢查，即使你現在無任何病徵出現。如果有腎、泌尿系統問題，更要儘早確診盡速就醫，找腎專科醫生治療。

孫維躍腎病高血壓中心醫師精治高血壓、蛋白尿、血尿、急慢性腎病、腎結石、全身水腫、糖尿病腎病、洗腎和腎移植等等。中心接受各類醫療保險，包括老人卡及低收入 醫療補助。敬請電話預約。

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