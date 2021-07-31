紐約家電夏季空調特價優惠正在熱烈進行中
「紐約家電」是具有良好信譽而擁有多個店面的空調總匯。日前，紐約電力公司（Con Edison）一年一度的節能冷暖空調頒獎大會中，在上百同業競爭中，「紐約家電」脫穎而出，榮獲了年度安裝節能系統的一等獎，而且這是該公司連續11年獲此殊榮。為慶祝此榮耀，「紐約家電」再接再厲推出2021夏季特大優惠，各類電器商品全都特價推出，各式分體式高節能空調、入牆式空調、窗式空調均以特優酬賓。另外，紐約家電現正積極配合政府推出的為紐約市長者和低收入的家庭免費申請高達$800元的空調補助。優惠補助截止是08/31/21，希望華人盡快諮詢。
「紐約家電」負責人Michael鍾介紹，紐約家電是ConEdison的戰略合作夥伴，不僅有專業人士為客戶辦理節能冷暖系統退款服務，也是華人唯一可辦理大額補助的公司。同時也是華人唯一代理三菱、大金、富士、格力等著名品牌的合格代理商。他表示，節能環保是當今全球的一個趨勢，政府也在積極配合出臺各項優惠補貼政策。
Michael說，時下流行的分體空調由於節能、低噪音廣受消費者歡迎。分體式空調可將噪音隔離在外，且最新的壓縮機具有高效省電節能，並使用環保冷媒，有效節省耗電量，調節穩定室溫。一機兩用，天熱時可為冷氣機，天冷時亦可為暖氣機。一台壓縮機可同時帶一風扇或二至四個風扇，方便安置不同空間。Michael強調，此種分體式空調安裝與一般冷氣安裝無異，不須經過申請核准手續，不論公寓或各種房子皆可裝置。高效能的冷暖系統在能源上完全可以為民眾節省50%以上。為了鼓勵市民多加使用節能系統，電力公司ConEdison給予每台節能冷暖分體空調$250補貼退款，而且如果家庭是完全使用節能系統取暖和製冷，退款則高達數千甚至上萬不等。希望僑胞客戶多加利用。
此次全面特價，多款熱銷商品價格特優，包括有LG、Samsung名牌的爐頭、電冰箱、洗衣機、烘乾機等，方太抽油煙機等等。空調方面有獲消費者高度評比的著名品牌富士通Friderich、三菱Mitsubishi、富士Fujitsu、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且現貨供應。該公司擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務，紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務，歡迎選購。建築業或裝修業者批發另有優待。
紐約家電各門市地址：布碌崙店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。
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