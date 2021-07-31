紐約家電夏季空調特價優惠正在熱烈進行中

電力公司ConEdison特委派專員為紐約家電頒發安裝節能系統一等獎。

「紐約家電」是具有良好信譽而擁有多個店面的空調總匯。日前，紐約電力公司（Con Edison）一年一度的節能冷暖空調頒獎大會中，在上百同業競爭中，「紐約家電」脫穎而出，榮獲了年度安裝節能系統的一等獎，而且這是該公司連續11年獲此殊榮。為慶祝此榮耀，「紐約家電」再接再厲推出2021夏季特大優惠，各類電器商品全都特價推出，各式分體式高節能空調、入牆式空調、窗式空調均以特優酬賓。另外，紐約家電現正積極配合政府推出的為紐約市 長者和低收入的家庭免費申請高達$800元的空調補助。優惠補助截止是08/31/21，希望華人盡快諮詢。

「紐約家電」負責人Michael鍾介紹，紐約家電是ConEdison的戰略合作夥伴，不僅有專業人士為客戶辦理節能冷暖系統退款服務，也是華人唯一可辦理大額補助的公司。同時也是華人唯一代理三菱、大金、富士、格力等著名品牌的合格代理商。他表示，節能環保是當今全球的一個趨勢，政府也在積極配合出臺各項優惠補貼政策。

Michael說，時下流行的分體空調由於節能、低噪音廣受消費者歡迎。分體式空調可將噪音隔離在外，且最新的壓縮機具有高效省電節能，並使用環保冷媒，有效節省耗電量，調節穩定室溫。一機兩用，天熱時可為冷氣機，天冷時亦可為暖氣機。一台壓縮機可同時帶一風扇或二至四個風扇，方便安置不同空間。Michael強調，此種分體式空調安裝與一般冷氣安裝無異，不須經過申請核准手續，不論公寓或各種房子皆可裝置。高效能的冷暖系統在能源上完全可以為民眾節省50%以上。為了鼓勵市民多加使用節能系統，電力公司ConEdison給予每台節能冷暖分體空調$250補貼退款，而且如果家庭是完全使用節能系統取暖和製冷，退款則高達數千甚至上萬不等。希望僑胞客戶多加利用。

此次全面特價，多款熱銷商品價格特優，包括有LG、Samsung名牌的爐頭、電冰箱、洗衣機、烘乾機等，方太抽油煙機等等。空調方面有獲消費者高度評比的著名品牌富士通Friderich、三菱Mitsubishi、富士Fujitsu、LG、Frididaire、Fujisonic、美的、海爾等品牌，款型選擇多，而且現貨供應。該公司擁有專業註冊執照安裝保修團隊及400萬保險安裝，為客人提供安裝、保養和修護等服務，紐約五大區免費到府估價，遠近送貨與售後服務，歡迎選購。建築業或裝修業者批發另有優待。

紐約家電各門市地址：布碌崙 店：7305 New Utrecht Ave.；電話：718-837-8108。法拉盛 緬街店：42-49 Main St.；電話：718-463-4600。法拉盛緬街店：43-05 Main St.；電話：718-886-4980。法拉盛大學點店：131-31 Fowler Ave.；電話：718-886-4980。布碌崙店：1401 Ave. U；電話：718-627-8899。布碌崙店：2300 86 St.；電話：718-266-9600。布碌崙店：919 65 St.；電話：718-886-4980。長島店：249-50 Jericho Turnpike, Floral Park, NY；電話：516-328-3838。