雷安娜「舊夢不須記」實體演唱會8/14在金神舉行。

康州金神大賭場將於8月14日星期六晚上11時半舉行《2021雷安娜舊夢不須記金曲演唱會》，是疫情 爆發以來第一場的中文實體演唱會。演唱會將會精彩呈現，門票為VIP$88與$48。金神大賭場邀大家同樂。

雷安娜一曲《舊夢不須記》眨眼已推出了40年，上至50、60後下至90後，可能因聽家人播放，總會認識到這首歌。此曲之所以能超越時代轉移，是因為它是小調曲風，容易留在腦海；加上歌詞簡單易記，短短132字清楚交代故事。因此，雷安娜在演唱會必定演繹這首經典中的經典金曲，將會勾起不少人對過去美好日子的回憶。

雷安娜的第一首歌是與香港 歌星關正傑合唱的電視劇集《人在江湖》的插曲《人在旅途灑淚時》，立刻引起大眾關注，直到1981年推出首張唱片《舊夢不須記》，其同名歌曲一出，唱到街知巷聞，唱片銷量超過10萬張。而雷安娜當年只有22歲。

1981年至1984年是雷安娜在香港演藝圈的全盛時期，她很多歌曲都成為家喻戶曉的粵語流行曲，部分歌曲直到今天仍然是頗受歡迎的KTV點唱歌。1981年至1983年，寶麗金旗下的寶麗多唱片公司為她推出了四張較具名氣的個人唱片：《舊夢不須記》（1981年）、《彩雲曲》（1982年）、《癡情劫》（1982年）及《溫馨集》（1983年）。曾經流行一時代表作如《人在旅途灑淚時》、《舊夢不須記》當時在香港商業電台榜連續九個星期奪得冠軍，並入選香港電台全年十大金曲。另外《無奈我心亂如麻》、《彩雲曲》、與譚詠麟合唱的《暫別》、《癡情劫》、《濁世暖流清》和《停不了的愛》等都是熱門流行金曲。

雷安娜雖然出道3年迅速走紅，但當年才25歲的她卻渴望組織家庭低調結婚，1988年離開香港歌壇且移居溫哥華。雷安娜今次來到康州金神大賭場，除了演唱個人經典金曲外，還會改編演繹更多其他歌手的國粵語流行金曲，配合PJM舞團工作 室專業導師們的伴舞。因為場地座位人數有限，有興趣購門票與巴士票者可以致電917-686-0866查詢。金神騰鑽會貴賓可致電亞洲市場部熱線1-877-999-9977查詢訂票。

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