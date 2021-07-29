我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

雷安娜「舊夢不須記」實體演唱會8/14在金神舉行

紐約訊
雷安娜「舊夢不須記」實體演唱會8/14在金神舉行。
雷安娜「舊夢不須記」實體演唱會8/14在金神舉行。

康州金神大賭場將於8月14日星期六晚上11時半舉行《2021雷安娜舊夢不須記金曲演唱會》，是疫情爆發以來第一場的中文實體演唱會。演唱會將會精彩呈現，門票為VIP$88與$48。金神大賭場邀大家同樂。

雷安娜一曲《舊夢不須記》眨眼已推出了40年，上至50、60後下至90後，可能因聽家人播放，總會認識到這首歌。此曲之所以能超越時代轉移，是因為它是小調曲風，容易留在腦海；加上歌詞簡單易記，短短132字清楚交代故事。因此，雷安娜在演唱會必定演繹這首經典中的經典金曲，將會勾起不少人對過去美好日子的回憶。

雷安娜的第一首歌是與香港歌星關正傑合唱的電視劇集《人在江湖》的插曲《人在旅途灑淚時》，立刻引起大眾關注，直到1981年推出首張唱片《舊夢不須記》，其同名歌曲一出，唱到街知巷聞，唱片銷量超過10萬張。而雷安娜當年只有22歲。

1981年至1984年是雷安娜在香港演藝圈的全盛時期，她很多歌曲都成為家喻戶曉的粵語流行曲，部分歌曲直到今天仍然是頗受歡迎的KTV點唱歌。1981年至1983年，寶麗金旗下的寶麗多唱片公司為她推出了四張較具名氣的個人唱片：《舊夢不須記》（1981年）、《彩雲曲》（1982年）、《癡情劫》（1982年）及《溫馨集》（1983年）。曾經流行一時代表作如《人在旅途灑淚時》、《舊夢不須記》當時在香港商業電台榜連續九個星期奪得冠軍，並入選香港電台全年十大金曲。另外《無奈我心亂如麻》、《彩雲曲》、與譚詠麟合唱的《暫別》、《癡情劫》、《濁世暖流清》和《停不了的愛》等都是熱門流行金曲。

雷安娜雖然出道3年迅速走紅，但當年才25歲的她卻渴望組織家庭低調結婚，1988年離開香港歌壇且移居溫哥華。雷安娜今次來到康州金神大賭場，除了演唱個人經典金曲外，還會改編演繹更多其他歌手的國粵語流行金曲，配合PJM舞團工作室專業導師們的伴舞。因為場地座位人數有限，有興趣購門票與巴士票者可以致電917-686-0866查詢。金神騰鑽會貴賓可致電亞洲市場部熱線1-877-999-9977查詢訂票。

查詢更多資訊，請致電亞洲市場部熱線：1-877-999-9977；或瀏覽中文網站：mohegansun.com/888。

香港 疫情 工作

上一則

紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世

下一則

東河防洪工程包商 居民不信任 籲斯靜格拒簽合約

延伸閱讀

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
兩韓恢復熱線 金正恩為了幫文在寅拚大選？

兩韓恢復熱線 金正恩為了幫文在寅拚大選？
睽違13個月 南北韓恢復聯絡熱線 同意改善兩韓關係

睽違13個月 南北韓恢復聯絡熱線 同意改善兩韓關係
沈文程迎戰演唱會 溯溪運動山林練歌

沈文程迎戰演唱會 溯溪運動山林練歌
安良曲藝團舉辦愛心欣賞演唱會成功圓滿

安良曲藝團舉辦愛心欣賞演唱會成功圓滿

熱門新聞

特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
華埠街頭揚辱華言論，華埠熟面孔「鳥人」當街遭華裔民眾一拳毆倒在地。(視頻截圖)

紐約華埠非裔男辱華言論 遭華裔民眾一拳毆倒在地

2021-07-26 16:51
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
長島市Queens County Inn & Suites居紐約市臭蟲投訴榜首。(谷歌地圖)

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

2021-07-25 10:40
華裔女曼哈頓上西城遭人辱罵種族歧視言語，嫌犯向其扯頭髮、吐口水。(記者張晨/攝影)

「講英語 你在美國 就得說英語」華女曼哈頓遭人扯髮吐口水

2021-07-26 18:11

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任