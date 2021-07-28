恒信理財Greater Hudson Financial法拉盛旗艦辦公室開業

恒信理財法拉盛旗艦辦公室擁有最堅強的理財團隊。

由超過160年以上歷史的嘉安人壽授權代理的恆信理財(Greater Hudson Financial)法拉盛 旗艦辦公室將於明日(7月29日，周四)上午11點於飛躍皇后廣場 (39大道與大停車場轉角處 )廣場舉行隆重開幕儀式。多位民選官員、社區名流及嘉安人壽高級主管參與開幕剪綵，舞獅助興並備有精美小禮物發送僑胞。

恒信理財服務華人社區已有25年之久。恆信理財的總裁兼首席執行官陳永傑Derek Chan表示：「用您熟悉的語言，將您的財務夢想實現。」恆信理財在大紐約和新澤西地區都設有辦事處，經驗豐富的金融專業團隊隨時為客戶提供全方位的金融理財方案。隨著嘉安人壽的授權及法拉盛市中心辦公室開業，恆信理財更全力投資 於我們雙語的理財專業業務和員工的培訓，希望能以無障礙的溝通方式回饋廣大的社區僑胞。「我們堅信，以人為本能為客戶的生活以及所在的社區帶來積極且深遠的影響！」

除了與主流市場合作外，法拉盛辦事處特別重視紐約地區人口的多元文化。針對增長最快卻往往接觸不到金融服務的華裔家庭，該公司提供講熟悉僑胞母語和方言的專業金融人員，通過共同的文化背景營造良好的溝通和理解，達到最佳的服務品質。法拉盛辦事處常務董事Steven Sugumele說，恆信理財以多元化和包容性促進了業務增長，並實現客戶的目標，讓每一份未來規劃都能保護到他們所愛的人。

提高員工隊伍的素質與多樣性是恆信理財的首要任務。該公司相信，要能真正地滿足客戶的需求，就必須先從客戶的背景、想法、價值觀和信仰等做到深入的了解才能達到。隨著獲得嘉安人壽的授權代理及法拉盛辦公室的規模擴大，恆信理財歡迎有志從事理財專業、行動力強、積極性高的雙語人才加入團隊！

25年來，恆信理財專業提供：人壽保險 、傷殘收入保險、各類股票基金投資、長期護理保險、 退休金及401K計畫、單筆投資即期年金、固定、可變年金；大學儲蓄計畫、個人投資、跨國資產規畫、企業規畫、企業主管福利規畫、社安金計畫及遺產轉移、各類信託等服務。多年來，秉持知行合一的理念，恆信理財成立了恆信理財基金，為高中畢業生提供獎學金，幫助低收入家庭的孩子們實現上大學的夢想。公司還與大紐約地區的眾多華人協會緊密合作，在新冠疫情期間，集體向一線醫務工作者、食品倉庫、老年中心和有特殊需要兒童的家庭捐贈了高達70餘萬元的個人防護設備（PPE）。此外，恆信理財還支持美籍華人事務規畫委員會等組織，以推動社會及經濟方面賦權來改進社區。

Derek介紹到，嘉安人壽是一家財富250強的互惠型保險公司，在個人、公司和政府資助計畫提供人壽、殘疾、牙科和其他福利的領先供應商。嘉安人壽有9000多名員工和2500多名理財代表，致力於在客戶需要的時間、地點和方式提供專業服務。截至2020年底，嘉安人壽擁有95億元的資本和17億元的營業收入。自1860年成立以來，嘉安人壽的長遠計畫已成功的幫助客戶做好準備，無論是組建家庭、規劃未來還是照顧員工。160年來，嘉安人壽致力於協助大眾守護未來，保障其生活安定。每天，約2900萬人在使用嘉安人壽提供的一系列保險與理財產品服務。

欲了解嘉安人壽更多的相關資訊，請訪問guardianlife.com，或Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。恆信理財法拉盛辦公室地址：136-20 38th Ave, Suite 8J, Flushing, NY 11354；網址：www.GreaterHudsonFinancial.com；電話：718-878-5758。