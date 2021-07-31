物流行業遍地開花各家大顯神通 搶佔市場

ZT shipping優化的運輸操作、更快的運輸時間、節省運費以及每日寄出量無上限。

隨著市場的需求和新生意經營技術的改變，各行各業對快遞服務需求量曰益增加。嚴重地說，如沒有快遞服務，全球的商業運作可以停頓一半，可想而知，這行業對商業社會帶來的舉足輕重。美國 快遞行業自 1839 年成立第一家快遞公司起，至今已有接近 180 年的發展歷史。

現時快遞行業百花齊放，全球各大商家都視這行業是最紅的，全球的快遞包含航空快遞及陸路速遞。現時全球著名快遞企業包括：UPS美國聯合包裹運送服務公司，目前是全球最大的快遞公司，UPS的業務，主要區域是物流最發達的美國地區，美國國內業務佔比該公司整體業務的大部分，歐洲緊隨其後。近年來因為中國的跨境電商業務急速發展，整體亞洲市場也快速提升。

FedEx美國聯邦快遞公司，在全球各地建有多個分公司。與UPS類似，其業務主要來源也是美國本地。FedEx自擁有數百部自購飛機。Deutsche Post World Net德國郵政 世界網，該企業是德國的國家郵政局，主要為其業務的全球化以及電子商務的發展。DPWN的四大業務範圍分別為：郵政、快遞、物流和金融服務，主要業務市場也是歐洲地區，但從其物流板塊的業務佔比來看，整個歐洲市場的佔比率為70%左右，而其他主要市場為美洲等物流發達區域。

Nipponexpress日本通運公司，全球世界五百強企業，主要業務是汽車 運輸、空運、倉儲服務及其他，汽車運輸和倉儲服務是公司核心業務，主要是汽車運輸，所以其業務主要市場為本國市場。TNT Post Group創立於荷蘭的TNT公司是國際知名的物流企業，其在全球超過200個國家提供郵政、快遞和服務，其物流業務主要集中在汽車運輸，提供快遞發貨服務，而業務市場則以歐洲為主。

以陸路為主要運輸方式的UPS和以航空為主要運輸方式的FedEx，這兩家公司和USPS一起幾乎壟斷了當前美國快遞業市場。基本上在寄出快遞時，收件所需時間，物件重量和地區距離決定了快遞的價格，而影響快遞行業價格水準的主要因素是成本和競爭者。快遞公司會對不同時效、寄往不同區域的包裹給定不同的基礎價格，同時會根據包裹重量的增加進行加價，這都是因為不同時效、寄送記錄和重量會產生出不同的成本。

在物流行業百家爭鳴的市場環境下，產生了部分具專業性而服務水準高，成本低的快遞公司，ZTshipping 郵寄服務公司是其中之一。該公司提供客戶線上自製運單，讓客戶可以簡單的從網站(shipzt.com)上，製作包裹運單，將包裹在2-3天內郵寄到美國各州。舉例而言，如客戶摧有自己的購物網站，在顧客網上購物後，網購公司需要盡快將產品寄到客戶手上，這時候， ZT shipping郵寄服務公司提供的服務，就非常的適合客戶，使用ZT shipping提供的郵寄服務，省下許多運費成本。

更讓客戶感到滿意的是，ZT shipping郵寄服務公司在客戶完成註冊帳戶後，該公司便會指定一位專員及客服人員為客戶服務。這樣的方式，讓客戶可以隨時獲得郵寄上的諮詢、詢價、系統使用方式等等的回覆與服務，而這一位專員，對於所屬客戶服務的需求，都是非常瞭解的專人服務。客戶如有問題不需要像傳統的方式，花時間在電話線上等待，指定專員的服務方式客戶省時快捷。

快遞行業的迅速增長趨勢，市場競爭也逐漸激烈。新型業務需求和更為先進的運輸方式和技術手段， 是改變快遞行業競爭格局的關鍵驅動因素。新興智慧技術將對行業產生重大影響，當前新興的智慧技術更關注速遞、準確性、安全性和無縫傳輸。

ZT shipping郵寄服務公司將是網購事業最優質的合作夥伴。服務特點：2-3天內到達美國90%區域的服務，會讓網購客戶達到送貨要求水準。2-3天內到達美國90%區域的服務，讓您只需要建立一個倉庫，不再需要為了2-3天送達貨品而煩惱。

公司收費條款：不分區價格，沒有燃油費、沒有住宅地址費，沒有其他附加費用，容易估算運費成本。整體性降低您公司運費成本，價格優於USPS CPP1-10磅包裹，價格優於UPS ground, FedEx ground 35% off價，1-10磅包裹總平均每單節省$3，且2-3天就到達，UPS ground和FedEx ground，有些區域需要5個工作天送達。沒有郵寄限量 (FedEx和UPS 有時候會限制客戶每日出貨量)。運輸過程，不增加碳排放量，環保運輸路線，為地球環保盡一份心力。

客服人員隨時在線，解決問題，每個包裹含$100保險，客服人員每周主動聯繫，詢問需要，讓客戶對服務滿意。另，可以寄電子煙。(UPS, FedEx, USPS在2021年相繼宣佈，不再郵寄電子煙)

部份資料提供：ZT shipping郵寄服務公司。