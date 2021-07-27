庫柏工程清拆回收快速處理廢材

庫柏工程清拆公司設有四道輸送帶，每天可處理將近兩千噸大小廢棄物件。

位於布碌崙地區的庫柏工程清拆回收公司(Cooper Recycling)為紐約大都會 地區最具規模的回收公司之一。該公司設有四條回收輸送帶，可同時處理四台大型卡車的廢棄建材量，大幅減少等待時間，不僅是紐約市 規模最大、設備最新的回收公司之一，也是少數得到美國 回收認證協會(Recycling Certification Institute)證書的公司，歡迎各式卡車前往傾卸各類工程廢棄物。

庫柏工程清拆回收公司每天可處理多達2000噸材料，進行分類、清理，讓這些廢棄物做到90%的回收率，包括大型工程建設公司、資源回收廠、環保公司，都是該公司所服務的客戶群，歡迎各大小工程清拆後的物品運至該公司回收站。

該公司的回收站可接收建物拆除、空調系統拆除、磚牆地磚壁磚拆除、大小建築物房屋修改拆除、機械拆除、室內打牆裝潢拆除、局部拆除、看板招牌、鐵架鋼架拆除、不鏽鋼台俱拆除、煙囪橋樑拆除等各工程的物品。亦有拆除前後大小廢棄傢俱及電器處理、中古機械不鏽鋼台、廢五金廢銅鐵鋁製品回收處理、大小垃圾廢棄物清運等服務。

建材回收機構(CMRA)會員的庫柏工程清拆回收公司，創立以來不斷提高廢物處理的回收率，更不斷與建材業並進，致力回收各類廢棄新建材，並獲得美國綠色建築委員會，對其在維護能源與環境方面給予高評價肯定。

在過去近30年裡，庫柏工程清拆回收公司回收業務不斷發展壯大，在紐約地區為廢物處理與回收再造業開創新的局面，並在綠化產業中占有一席之地。該回收站周一至周六全天開放並設有24小時工作人員服務，大小貨車皆可進出。

庫柏工程清拆回收公司，地址：123 Varick Avenue, Brooklyn NY 11237，近日本橋Kosciusko Bridge。電話：718-384-7727(毋須預約)。