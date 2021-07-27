每周三推出年近65紅藍卡專題 介紹退休醫保計畫

年滿65歲的長者們，在退出職場邁入安逸的退休生活前，也需要提前進行醫療保險的健康計畫，才能夠確保在長久的晚年生活有安全保障。從7月7日起，世界日報與帝國藍十字藍盾健保公司合作，每周三於紐約 地方版推出「年近65紅藍卡 專題」報導，望提供更完整醫療保險資訊給紐約地區耆老朋友們。

第一篇專題報導，主題針對「將滿65歲未領取退休金 怎樣申請紅藍卡」，內容介紹如何參加紅藍卡A部分、B部分，以及醫療或藥物計畫；接著，第2篇、第3篇主題提到「65歲繼續工作，如何申請紅藍卡」以及「未在初次符合資格時申請 如何獲得紅藍卡」。民眾可上世界電子報搜尋7月7日、14日、21日(周三)B3或B4紐約地方版了解詳情。

「年近65紅藍卡專題」共推出14篇專題報導，目的是提供想申請但還未申請的民眾，可以獲得更多聯邦醫療保險 計畫(Medicare, 紅藍卡)的訊息。明日(7/28)請持續關注紐約地方版新聞，了解「高收入者的紅藍卡保費規定」。

8月會推出「傳統紅藍卡提供的住院護理承保以及相關費用」、「住院或門診醫療花費大不同」、「傳統紅藍卡承保的其他看診服務及費用」，以及「加入紅藍卡後的首次預防性體檢」等專題。9月專題為「帶您了解加入紅藍卡計畫後第一年內所需要做的事項清單」、「有關紅藍卡計畫還有四個重要的資訊您需要了解」、「帶您了解紅藍卡優勢計畫如何為您提供承保」、「紅藍卡優勢計畫的費用」，以及「優勢計畫四技巧來選擇合適醫生」。最後，10月會推出「優勢計畫包涵更多服務項目」的主題，請民眾持續關注世界日報。

搜尋世界電子報ep.worldjournal.com觀看每周三B3/B4紐約地方版瞭解詳情，或登入世界新聞網，點選「健康」類別下「年近65紅藍卡專題」次類別瞭解細節。如果民眾想瞭解更多紅藍卡資訊，帝國藍十字藍盾健保公司提供一對一的諮詢服務，可於周一至周五營業時間上午9點至下午5點至辦公室洽詢。

地址：138-31 39th Ave, Flushing, NY 11354)。民眾也可到帝國藍十字藍盾健保公司辦公室領取聯邦醫療保險紅藍卡手冊，了解更多訊息。