奧淇金融、宏盛保險大頸辦公室喬遷新址

剪綵者左起：徐郢、樂艷林、黃海蒂總裁、陳滿董事長、Dorothy Feng、Nationwide 保險的 Jim Pintauro、Christine Travis及林欣Larry。

美國 奧淇國際金融、美國宏盛保險 與理財公司位於大頸的辦公室因應業務的迅速增長，日前喬遷新址，擴大服務。總裁黃海蒂女士特別從加州飛來，主持剪綵儀式，與現場數十賓客一同見證公司發展史上的這一里程碑。

美國奧淇國際金融、美國宏盛保險與理財公司是全美保險一級總代理，代理全球多家頂尖保險理財公司的產品，提供全面跨領域的金額、風險管理及理財服務。公司立足美國，面向全亞洲，集結了三十多年的金融、保險與理財的經驗，與具有相同理念的律師、會計師及其它專業理財金融機構合作，為客戶提供完善的理財管道。

總裁黃海蒂女士在發言時表示，新冠疫情以來，該公司業務量有大幅成長，愈來愈多的客戶認識到保險和財務規畫的重要性。紐約 作為紐約當地華人及海外華人置業的優選區域，他們相當看好這一市場。套用公司紐約負責人Qing Gui的話：很多華人可以支付6位數的房地產稅，但對自己的保險財務規畫、長期護理等就沒有太多的規劃，這些觀念需要改變。

美國奧淇國際金融、美國宏盛保險與理財公司擅長於設計與規畫以下業務：保險方案、退休計畫、財富傳承、遺產規畫、保險貼現、保費融資、企業延續，以及美國境內外各類保險與理財服務。美國奧淇、美國宏盛保險與理財會將客戶資產進行結構化保護，達到節稅、私密且資金僅受客戶控制的功能。服務團隊會向客戶提供財務咨詢，通過不同的方式將客戶的資產進行保護，協助處理包括稅務、繼承、贈與等大宗資產規畫，利用高額壽險的方式達到稅務規畫及財富傳承最大化目的。

美國奧淇、美國宏盛保險總部位於洛杉磯工業市，在阿凱迪亞、爾灣、波士頓、芝加哥、達拉斯、休士頓、新澤西、紐約、俄亥俄州、費城、舊金山、聖荷西、西雅圖、華盛頓DC、夏威夷、關島及邁阿密都增設了分部或服務處。

大頸辦公室新址：60 Cutter Mill Road, Suite 100D （一樓）, Great Neck, NY 11021。電話：770-891-6776。