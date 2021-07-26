抗衰老醫生陳惠萍 談減齡凍齡醫學美容

經驗豐富的抗衰老頂尖醫生陳惠萍表示，現代醫學美容技術發達，只要有心堅持相信醫美，減齡凍齡逆齡都不是難題。她說，下面是受到東方女性反應良好的醫學美容技術，歡迎追求青春永駐的僑胞洽詢。

1、肉毒桿菌毒素注射，可卻除皺紋、瘦臉。研究證實低劑量局部使用，在醫療和美容應用中有明顯效果。

2、真皮填充，可美化臉型及唇型。這是一種透明質酸填充的非手術治療，安全有效且經FDA 批准。

3、脫氧膽酸注射溶脂，可改善下巴輪廓。它必須是專業醫師使用和治療。

4、Microneedling(微針誘導療法)，又名膠原蛋白誘導療法，是一種微創治療。它刺激身體從微創傷口製造膠原蛋白，可改善青春痘疤痕，粗糙皮膚及毛孔。

5、最新Silhouette Instalift無刀口線雕，提升臉部皮膚下垂。這是目前有效提升深層皮膚，術後恢復時間短的一種醫學美容技術。

6、NeoGen Plasma，使用離子體的高能量氣態產生獨特的熱分子，以穿透真皮的表層和深層，來促進新膠原蛋白的生長，並替換受損的膠原蛋白。骨膠原慢慢增生和新生血管形成後，很快的在一個新的、更健康的皮膚結構形成之後，表皮溫和慢慢脫落。其獨特的技術將氮氣轉化為等離子體能量，沒有刺痛、灼傷及傷口，同時獨特能量是均勻的被吸收，確保對皮膚整體一致處理。

7、ADVATx，可有效治療以下症狀，如黃褐斑、紅血絲、炎性玫瑰痤瘡、增生性疤痕、豆疤、各類毛細血管擴張症、靜脈血管瘤、面部和腿部的蜘蛛靜脈血管瘤、色素沈澱、血管瘤、傷疤、細紋和皺紋、毛孔粗大等，尤其是對於皮膚敏感的人減少腫脹。由於血管鐳射使用冷凍噴霧劑會導致嚴重的治療後水腫，但ADVATx以鐳射掃過的任何地方的一個「點」，可最大程度地減少痛苦和水腫。

陳惠萍皮膚美容中心地址：136-33 37thAve., #4A, Flushing (復興大廈)；電話：718-762-6462、509-6475(醫生說國、粵、英語)；門診：周一、二、四、五 9am-5pm；周三 1-5pm；周六 9am-3pm。