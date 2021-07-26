大學點Birdies & Bogeys新開室內高爾夫練習場

皇后區大學點的Birdies & Bogeys新開室內高爾夫練習場。

Birdies & Bogeys公司在皇后區大學點 新開一家室內高爾夫練習場(Golf Simulation)，練習場配備最新高科技器材設施。有意到該練習場學習的高爾夫學員無需預約，隨到隨練。如需咨詢，請與教練預約時間。所有賓客均可享有代客停車服務，無須自行背著沈重的球桿袋進場。若提及每周六該練習場登在世界日報的A-2頁彩色廣告，可享九折優惠。

練習場經理克瑞斯‧基卡爾(Chris Kilcarr)介紹，該場地設置職業選手級別的TrackMan，是尖端高科技設備。在寬廣的練習空間裡，隔成六個私人區域，配置高清仿真模擬練習機，讓學員有身歷其境的真實感受。這些先進器械能精準紀錄學員揮桿及打球成績，亦能測出學員瞄準的精準程度。由於器械功能強大，普受高爾夫頂級選手以及世界業者推崇追捧，包括高爾夫好手達斯汀‧強生(Dustin Johnson)、法蘭西斯科‧毛里納瑞(Francesco Molinari)與松山英樹(Hideki Matsuyama)等。

練習場所開設的各項課程，對象為初學到晉級的各級學員，均由執照私人教練負責培訓。經理基卡爾說，打高爾夫球的方法不拘一格，也非千篇一律。他們精挑細選所聘請的專業教練，會根據學員特質與潛能，研擬制定具有針對性的訓練計畫，務求找出對學員最容易也最適合的教學方案，以求較快收到成效。

從即日起，該練習場舉辦青少年高爾夫夏令營，培養6至15歲初學新手，旨在從小就將親近高爾夫球的種子，根植到年幼球員心中，希冀有朝一日這些種子能發芽茁壯成為終身愛好與職志。夏令營周一至五每天日間9至1時均有課程，並貼心為學員準備義大利 餅午餐，每人學費$300，兩個以上青少年報名，每人學費$250。同時，該練習場亦舉辦高爾夫聯盟，寓教於樂。時至夏季聯盟，7至9月底為期三個月，每周二、三比賽。一季結束，將選拔出冠軍隊伍頒發頭獎，亞軍則發給安慰獎。

該練習場設備完善齊全，出租球桿，販售高爾夫相關用品，現場並供應優質餐飲。此外，所有級數的高爾夫球員，均可選擇到全球上百球場享受打球樂趣。練習場七天營業，上午10至晚上10時開門，歡迎私人聚會練習。

練習場地址: 128-16 14th Ave, College Point, NY 11356；電話：845-614-3283；官網：birdiesBogeysGolf.com。