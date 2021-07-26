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史帝文律師樓張向榮律師解答各種意外傷亡法律

紐約訊
史帝文律師樓執行律師張向榮律師(Marcus Cheung)。
史帝文律師樓執行律師張向榮律師(Marcus Cheung)。

如果您或您的家人在汽車或公共汽車事故中受傷，您可能有權獲得實質性的賠償。人身意外傷害是指因為他人的疏忽或失誤而令你蒙受傷害或損失，你就可以索償。史帝文律師樓專業團隊精通多國語言，包括英語、國語、廣東話、臺語及台山話等，提供免費諮詢，不成功不收費，歡迎預約面談或由經驗豐富的華人律師到訪面談。下面是有關問題和史帝文律師樓執行律師張向榮的回答。

問：在美甲沙龍工作的A小姐，在乘搭他人車輛時發生了車禍意外，可是A小姐既無身分也沒有保險。請問：她能獲得法律的保護並且得到車禍意外的賠償嗎？

答：紐約州規定駕駛人必須購買「無過失保險」 (No Fault Insurance)，該保險的理賠不論肇事原因及責任的認定，用以賠償自己、家人及自己車上其他乘客的醫療及殯葬費用，或因車禍而損失的薪資。不論A小姐是否有身分或保險，他的醫療費用將由所搭乘車輛的保險公司負責支付。同時，A小姐也可向肇事車索賠，如是多輛車的車禍意外，則可向所有車的保險公司提出起訴。

問：車禍發生後，該如何應對？醫療費用該由誰來支付？

答：1、請馬上打911報警，以便將來可以取得「警察報告」。2、將自己搭乘的車輛及對方車輛的車牌號碼拍下。3、若傷勢較重，請搭乘救護車到醫院，留下紀錄。

問：車禍意外的追訴期有多長？

答：車禍發生3年內，均可提出起訴。但在30天內，自己或委託律師必須向保險公司提出No Fault Benefits，並告知保險公司車禍發生的時候，你也在車內，以申請醫療費用。

問：關於意外傷害的訴訟費用，該由誰來支付？

答：史帝文律師樓對意外傷害的訴訟是不成功不收費，所以不需由受害者自己支付費用。

張向榮律師(Marcus Cheung)是史帝文律師樓執行律師，為受害者提供強而有力的法律支援，以幫助受害者獲得公平的裁決及合理的賠償為其終生職志。張律師認為，律師是一個非常有意義的職業，可以藉由辦理一個個的案件，幫受害人獲得應有的賠償，不僅為當事人帶來光明與希望，同時也是對法律尊嚴的捍衛，對公平正義的弘揚。作爲亞裔美國律師協會及紐約州出庭辯護律師協會的成員，張向榮律師持續為社區民眾服務。張律師辦公室位於曼哈頓中城及法拉盛，精辦個人意外受傷個案，精通國語、廣東話、韓語和英語。

史帝文律師樓持有紐約及新澤西洲執照，具有30多年的專業經驗，2015至2017年被評選為北美頂尖律師，策略周詳，精辦意外致死、醫療事故、牙醫誤診、燒傷燙傷、絆倒摔傷、疏忽事故、電梯意外、工地事故等訴訟。他成功為華人爭取高額賠償，專業及仔細分析每單個案，深受肯定。

曼哈頓辦事處地址：曼哈頓1261百老匯1100室；預約電話：212-481-5275。布碌崙及法拉盛辦事處，預約電話：718-423-0448。

車禍 保險 紐約州

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