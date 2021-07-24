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優越健保 VillageCareMAX 日落公園社區中心新張

紐約訊
優越健保(愛心村)日落公園第二個新社區中心開幕。
優越健保(愛心村)日落公園第二個新社區中心開幕。

優越健保(愛心村)社區中心位於布碌崙第7大道6120號(N車七大道地鐵出口對面)，為該公司繼自2019年在法拉盛開設首家社區中心並取得持續成功之後，拓展至日落公園開設第二個新社區中心。該中心歡迎前往諮詢優越健保(愛心村)的Medicare綜合健保優越管理計畫福利或其他醫療保健選項的問題。

VillageCareMAX(愛心村)布碌崙社區中心日前舉行了簡單而隆重新張慶典，由VillageCare首席執行官Emma DeVito、首席增長官Frank Polanco和紐約市警72分局指揮官Ernesto Castro局長與眾嘉賓主持剪彩儀式後，與應邀前來觀禮到賀的社區賢達、同業先進一起觀看醒獅採青表演，場面溫馨熱鬧非常。

VillageCare是一家以社區為基礎的非營利健康保險機構，40多年來一直為社區提供高品質的專業服務，為患有慢性疾病、具有紅藍卡、白卡的耆老、殘疾人士提供優質專職的愛心服務，並為傷殘、體弱人士以及耆老解決健康煩惱。優越健保(愛心村) VillagecareMAX是VillageCare的一部分，為超過 16,000 名會員提供服務，以其在幫助保持社區健康和活力方面所發揮的作用而自豪。

VillageCareMAX是紐約市發展最快的健保公司之一。隨著布碌崙社區中心的開放，該中心將協助Medicare和Medicaid受益人加入Medicare Advantage計畫。日落公園周邊的居民將獲得醫療保險和醫療補助福利方面的幫助，可於辦公時間親臨社區中心諮詢和加入適合的健保計畫。並歡迎現有VillageCareMAX成員詢問有關其當前福利或其他醫療保健選項的問題。另VillageCareMAX繼續致力保障承保會員獲得良好專業護理，並將其服務著重於幫助有長期護理的個人保持居家照護安全。

優越健保(愛心村)社區中心現均嚴格遵照CDC衛生防疫指引規定執行員工及訪客均須佩帶口罩，並確保適當的社交活動距離。此外，每天均有專業清潔公司對中心辦公室環境及設施進行深層清潔消毒。同時辦公室內為員工和到訪者備有了洗手液、口罩和防護手套。

另優越健保(愛心村)並推廣Medicare Total Advantage Plan綜合優惠計畫。凡是18歲以上，擁有Medicare以及Medicaid，居住在皇后區、布碌崙、曼哈頓和布朗士的人士，符合療養院護理級別的，歡迎隨時到愛心村法拉盛辦公室諮詢了解。計畫的相關服務包括：每月高達$185的優厚非處方藥OTC卡再加上$40的食品雜貨福利、醫生的免費上門治療、無限制的交通接送，和高達50次的針灸和理療，以及眼鏡和牙齒的服務，加入計畫者可以回國3個月計畫不中斷。

VillageCareMAX優越健保(愛心村)布碌崙社區中心地址：6120 7th Ave., Brooklyn, NY 11220；電話﹕(718)517-2650；周一至周五、每單周六上午9時至下午5時。VillageCareMAX優越健保(愛心村)法拉盛社區中心地址：41-80 Main Street, Flushing, NY 11355(法拉盛緬街老昌發超市旁)；周一至周五，每雙周六上午9時至下午5時。預約電話：1-718-517-2600(有中文專員接聽)。

健保 布碌崙 法拉盛

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