我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

法拉盛韓裔洪在光博士 提供IV營養針補充養分服務

紐約訊
洪醫師是合格的美容與內科專科醫師、多元化的醫療服務。
洪醫師是合格的美容與內科專科醫師、多元化的醫療服務。

洪在光(Jaek Hong, M.D.)全科醫美診所，不僅提供一般全科醫療，且提供植毛髮、全內科、移民體檢服務。洪在光醫師具有美國內科醫師文憑執照，在注射營養針方面有資格為病患者進行注射醫療服務。洪在光內科醫師提供的營養針醫療(IV NUTRITIONAL THERAPY)，能夠向人體提供足夠和需要的養分。

如今，人們生活壓力大，尤其是移民人士為了個人生活及家庭奔波勞累，導致營養失調，最後接連病症纏身。洪醫師表示，因有些曾做過手術、開過刀、罹患重病的患者，會因為各身理原因產生反胃，無法正常進食等所造成營養不足。患者除了能夠提供靜脈營養之外，還有白蛋白、靜脈營養裡頭通常包含的醣類、蛋白質和脂質等成分，還能依病人需求加入維生素、礦物質等。

洪醫師指，營養針(營養點滴) 一般來說適用於長期重病、無法正常藉由飲食來獲取養分的病患，則長期處於壓力、工作勞累者，營養針也可適用。營養針大致可分為白蛋白和靜脈營養兩種；不論是哪一種，務必要經過醫師的評估才可。該診所提供的多種營養點滴包括：電解質(ELECTROLYTE)、維他命(VITAMINS)、蛋白質(PROTEIN)，這些都是健康人體日常所需要的基本營養成分。

洪醫師診所皇后雷射抽脂中心服務多元，在雷射美容包含有，除疤、除斑、除皺、美白、去粉刺、縮小毛孔、改善痘疤、除毛、除痣、除肉芽、除刺青紋眉眼線、柔膚消除血管瘤、改善臉部泛紅等。

洪在光醫師醫美診所地址：39-15 Union Street，Flushing, NY 11354（法拉盛友聯街夾羅斯福大道)；電話：718-886-6300。診所有會說普通話的華語人員，歡迎前往該中心做醫美的洽詢。

移民 美國 法拉盛

上一則

衛星媒體巡迴計畫 於7月15日如期進行進入太空

下一則

優越健保 VillageCareMAX 日落公園社區中心新張

延伸閱讀

撞傷幼童 逃逸司機TikTok發視頻 警方按圖索驥逮捕歸案

撞傷幼童 逃逸司機TikTok發視頻 警方按圖索驥逮捕歸案
初選唯一獲勝華裔 黃敏儀慶功宴 亞當斯驚喜現身

初選唯一獲勝華裔 黃敏儀慶功宴 亞當斯驚喜現身
第七社委會欲除名 他求區長介入遭拒

第七社委會欲除名 他求區長介入遭拒

促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎

促進復甦 法拉盛商改區推打卡抽獎
空調更新 法拉盛圖書館將關閉數月

空調更新 法拉盛圖書館將關閉數月

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體