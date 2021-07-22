攜大額現金出行被沒收？朱&施律師助您追回

美國 海關出入境法律對攜帶現金有規定，即超過一萬元的現金需要申報，否則有可能被海關扣押。此外，美國毒品 稽查局（The Drug Enforcement Administration）還有權力在美國境內機場、巴士站、火車站甚至地鐵站隨機抽查、並收繳可疑數額的現金。除了毒品稽查局，聯邦級別和州級別的執法部門也有權力針對可疑對象進行調查並沒可疑數額的現金。

●私下換匯易引發洗錢嫌疑

「急需人民幣換美金」或是「急需美金換人民幣」是朋友圈上常看到的消息，很多人會以這樣的方式省去銀行換匯的匯差，或是中間的手續費等，尤其當兌換的金額超過一個數目，直接轉換現金的方式能省下的金額相當可觀。不過，資深刑事律師提醒，這樣的換匯行為很有可能會導致涉嫌洗錢犯罪或者深陷詐騙騙局。

無法保證對方資金的來源是私下換匯最大的隱憂。因為無法保證來源以及是否合法，這些現金很容易被視為洗錢的一環。目前，世界各國對於抱括現金洗錢在內的所有金融犯罪活動都相當關注，並且不斷加強對銀行以及金融監管力度。在美國，洗錢是聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部、聯邦調查局、國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。根據美國聯邦法令，存款或提款，若超過1萬元，就必須向財政部提交「貨幣交易報告」，規避申報者最高可被判坐牢10年。

●現在被扣押怎麼辦？

在過去的十年之內，美國毒品稽查局繳獲的現金數額超過了4億，85%的繳獲事件發生在公共運輸點，包括機場、火車站、巴士站和地鐵站等。在這些抽查當中，75%都是現場懷疑，沒有根據任何線報或是前期的調查。對於被懷疑的物件，也沒有一個明確的標準，只要緝毒人員認為你是可疑的，便對現金進行搜查。

在被沒收的現金之中，只有約25%現金被最終被證明與毒品犯罪有實際上的關聯。在受到毒品稽查局人員的調查之後， 當局並沒有一個統一的標準來判定現金是否應被收繳。現金一旦被收繳，將會經歷一系列的調查、歸檔等程式，領回現金的等待事件非常漫長，從幾個月到幾年不等。而且，其中涉及到的法律程式更是非常繁瑣。首先，要等待相關部門的通知，然後可能需要交遞贖金、上交訴求文件和後續文件等一系列的行動。這樣繁瑣又漫長的程式導致很大一部分被收繳的現金都處於無法或無人認領的狀態。

現金一旦被收繳且被認定沒收，追回並不是不可能的。然而選擇自辯的案子都很少勝訴，所以務必立刻聯繫有經驗的律師幫忙要回現金，否則不但現金可能拿不回來，甚至可能會被扣上販毒洗錢等罪名。根據以往的經驗，此類案子有以下幾種辯護方式，如現金擁有者不知道現金曾作違法用途，或者當局人員利用不合法的手段和理由來搜索財物，或者案件處理時間超出合理等候範圍之內，也或者被收繳的數額遠大於被指控的罪名。

猶太律師提醒大家，平日應當儘量避免攜帶大額現金外出，以免惹上不必要的麻煩。萬一合法所得遭到警察的沒收，也不要因為怕麻煩隨意編造故事，前後不一致的陳述只會讓警察更加懷疑現金的來源是否非法。在事件發生後，及時讓律師介入，在律師的協助下提交有效的證據，取回合法財產，才是最好的解決辦法。

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