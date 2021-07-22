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台灣易經風水大師賴正祥 助紐約客解決疑難

紐約訊
賴正祥堪輿經驗豐富，尋龍點穴，使後代子孫得以接福祿壽之喜。
賴正祥堪輿經驗豐富，尋龍點穴，使後代子孫得以接福祿壽之喜。

風水，中國五術之一的相術中的相地之術，即臨場校察地理的方法，叫地相，古代稱勘輿，是用來選擇宮殿、村落選址、墓地建設等的方法及原則。它是中國歷史悠久的一門玄術。易經風水大師賴正祥是台灣堪輿命理協會副理事長，擅長各種道法、風水寶地尋龍點穴。他此次應邀訪美弘法，停留時間短暫，以妙法會眾生，助紐約有緣者解決各種疑難問題。

賴正祥堪輿經驗豐富，廣獲政商名流信任，其主要工作內容有：

1. 選擇陽宅或陰宅（墓地）地靈人傑的良好風水寶地，尋龍點穴，納天地正炁，使後代子孫得以接福祿壽之喜。

2. 判斷勘察整體建築設計，舉凡住家、公司、工廠、大樓是否符合風水法則。

3. 修正調整不如法之室內外的結構布局，以營造更佳的風水環境，改變健康、財富和運勢，由兇轉吉。

4. 以易經卜卦問事，解決各種婚姻、事業、官非、財富、工作、求學等各種問題。

5. 配合每個人的生辰八字，選擇黃道吉日以妙法防患未然，配合符法達立竿見影之效。舉如：男女合和桃花、化解官司，債務討回。

6. 八字論命，找出個人的優缺點，了解一生運程，配合風水法則，調整心境以化煞為權、借力使力，創造美好人生。

7. 易經風水、尋龍點穴教學，並有在風水寶地做「生基」造運法（納炁養元運轉乾坤，增長福祿壽）之服務。

預約請電：917-535-8936、929-410-7100。

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