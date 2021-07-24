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買海邊的房屋應注意事項

紐約訊
海邊房要防海水倒灌淹屋。
海邊房要防海水倒灌淹屋。

購屋置產時，若購買的是海邊的房屋，其手續和其他一般房屋的買賣不一般，因海邊的房屋有其獨特性，不熟悉海邊房屋特性的律師，很難把交易做到十全十美。

紐約的納蘇郡Lawrence (勞倫斯)，是納蘇郡最西南的一個小鎮，該鎮有的房屋後院就是Jamaica Bay（牙買加灣），海水大約每11個小時漲落潮一次。漲潮的時候，海水會滾入屋後院子裡，落潮的時候，可以到露出的沙灘上挖蚌殼。夏天的溫度平均要比紐約市低10度，住在那裡可以說相當舒服。但是，當颶風來襲的時候就很慘，如2011年Hurricane Irene 愛倫颶風、2012年Hurricane Sandy山迪颶風，海水浸入房屋一樓地板或地室，水淹幾尺餘，讓屋主遭受巨大的財務損失。颶風過境之後，海邊的房屋從30萬一間掉到8萬元就願意出售，可以說就是光拿到土地的錢就肯賣了。一轉眼9年過去了。人們都忘掉颶風可能對海邊的房子造成的損害，又熱心地想買海邊的豪宅。

建議擬購買海邊房屋者應注意的事項：

1.第一層樓必須離海水涨潮的水面至少10英尺。這一點在契約上應該寫清楚。長島的漲潮和落潮相差大約8英尺。如果您看房的時候，看到水面離一樓的地板大約4-5英尺，您必須還要檢查當地的每日海水漲潮、落潮的時間表，對照您檢查房屋的時間，算出漲潮的時候水面離一樓的地板有多少距離。秋天的時候，漲潮的水位比其他季節的漲潮水位高出2-3英尺。颶風來的時候，漲潮的水位又要加6英尺上去。因此，如果您要買的房屋的一樓樓板沒有比一般漲潮的水位高10英尺，當颶風來襲的時候，海水很可能會淹到您家裡。

2.檢查房屋的時候，除了檢查房屋之外，還要特別小心檢查防波堤。一般海邊房屋的土壤多沙質，常常要用防波堤來維護地基下面的土壤。防波堤要有破損，海水把地基下面的土壤掏空，房屋會崩塌。這一點賣主在契約上應該要保證。

3.海邊的房屋濕氣大，要特別注意檢查房屋有沒有發霉。要是有發霉，一定要買主找專業的除霉公司把霉清除。

4.大部分海邊的房屋沒有地下室，因為很難保證地下室不漏水。但是，在地基和一樓的樓板之間有一層空隙，常常會有海邊的野生動物跑進去居住。如果您不願意與野生動物同居，您要仔細檢查樓板下的空隙。如果發現有野生動物居住，您必須要求賣主驅逐野生動物。

5.房屋最普遍的問題是房屋裡有違規建築的浴室，契約裡一定要載明房屋裡所有的結構都是合法的。

資料提供：黃啟源律師。

氣象圖上顯現的颶風狀況。
氣象圖上顯現的颶風狀況。
門前或後院即可出海的房子，注意海水的漲落潮，避免淹水。
門前或後院即可出海的房子，注意海水的漲落潮，避免淹水。
淹水的海邊房。
淹水的海邊房。
海邊房第一層樓必須注意離海水涨潮的水面高度。
海邊房第一層樓必須注意離海水涨潮的水面高度。

颶風 紐約市 長島

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