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馬來西亞美食佈滿全球 受各種文化食客歡迎

紐約訊
怡保蕉葉焗鹽雞。
怡保蕉葉焗鹽雞。

馬來西亞地處東南亞，與泰國、新加坡、印尼、汶萊和菲律賓等地為鄰，是多元種族文化的國家，主要居民由馬來人、華人和印度人組成。不同種族都有著自己的傳統文化，宗教信仰，固此擁有著各種民俗文化色彩。

 

馬來西亞美食擁有不同亞洲飲食文化與烹飪方式。香味濃郁的馬來佳餚，熱氣逼人的中式美食及以辣為尊的印度佳餚混為一起，款款美食任君選擇。

 

馬來西亞食物以辣為主，其中以椰漿飯、香噴噴的沙爹（雞肉、牛肉及羊肉串）、馬來糕點、竹筒飯、黃薑飯較為聞名。

●椰漿飯

椰漿飯（Nasi Lemak）它的佐料通常有小魚乾和雞蛋，小量的咖喱鷄及椰槳配撘入口香濃軟滑口感極佳使人食慾一振。

●沙嗲

各州各地都有被稱為馬來沙嗲（Satay）的沙嗲，通常是牛肉沙嗲和雞肉沙嗲最為普遍，馬來西亞的華裔更以豬肉製沙嗲。當地華人稱這沙嗲源自南來的華裔，當時馬來人並沒有燒烤食品的傳統，而華人將烤肉法帶來。Satay是在一根木枝穿上三塊肉拿去燒烤的意思。

●怡保燒浦魚

馬來西亞美食常採用香蕉葉烤製海鮮，在馬來西亞美食中這一款美食極受食客歡迎。其做法和醃製的方法各地不同，做法多不勝數，有人喜歡帶著濃厚的醬汁口味，也有食客喜歡烤製得焦香的，烹調的方式也很多，有炭火烤製，也有鍋煎製的，味道各有特色。

烤製浦魚一般會沾著酸子醬吃，外焦裏嫩的香辣烤魚沾上酸甜的醬味四溢口感豐富，是個令人味覺滿分的享受哦！

●炒粿條

炒粿條絕對是馬來西亞最歡迎的美食之一，也是東南亞最火的一道麵食。炒粿條用的食材是扁平的河粉，經豬油爆炒之後，加入黃豆醬、辣醬、扇貝、蝦肉、豆芽、香蔥和雞蛋一起下鍋。火候掌握對於炒粿條的味道起到很重要的作用。

●肉骨茶

肉骨茶又是一道地道特色馬來菜餚。雖說叫茶但與茶並沒有關係，是一道將肉排，中藥材和香料一起燉煮數小時而熬製的湯品。每家馬來餐館都有自己獨特的肉骨茶配方，一百個馬來西亞人有一百種肉骨茶風味，每個人心中地道的口味都不一樣。有潮州派，福建派和廣東派之分。潮州派的肉骨茶湯顏色較清淺，帶有濃郁的胡椒和蒜頭的香氣。福建派肉骨茶濃油赤醬，湯色較深，味道濃郁鹹香。廣東派則注重那一口養生的湯，因此會加入各色藥材，食客能品嚐到各種中藥材融合的獨特滋味。

●海南雞

海南雞顧名思義與中國海南有很深的淵源，海南雞來源於海南文昌雞的演變。除了能品嚐到滑嫩的雞肉本身外，飯更是重點。用雞油和雞湯煮出的米飯飄著濃濃雞鮮味，一口下去，潤滑飽滿，雞味越嚼越濃，光米飯就能吃幾碗。儘管海南雞源於文昌雞，但演變至今已有很大的區別。首先，海南雞的作法是將整雞用水浸熟，而文昌雞是隔水蒸煮。再來，海南雞的配醬有酸辣醬，醬油，薑蓉。而文昌雞主要配醬為薑蔥醬。一口滑雞一口油飯，怎一個爽字了得。

●福建蝦麵

福建蝦麵雖然不及上文其他菜餚有名氣，但風味獨特的湯頭讓人一試難忘。將新鮮蝦殼，紅蔥頭和薑用油爆香，再加入辣椒，逼出蝦紅素後，將炒料放入布袋，與豬大骨，沙葛熬成湯頭。開水汆燙好黃麵，豆芽、肉片、蝦、魚腐等等，加入湯頭和辣椒醬，便完成一晚熱騰騰，辛香四溢的福建蝦麵。

馬來西亞菜融合東南亞多國風味，在紐約這個堪稱聯合國的城市中尤其受歡迎，你是不是也食指大動呢？

資料提供：怡保馬來廚房。

椰漿飯入口香濃軟滑。
椰漿飯入口香濃軟滑。
木枝串肉燒烤的沙嗲。
木枝串肉燒烤的沙嗲。
金不換炒龍蝦。
金不換炒龍蝦。
怡保燒浦魚火候夠、醬汁靚，極受食客歡迎。
怡保燒浦魚火候夠、醬汁靚，極受食客歡迎。

美食 東南亞 華人

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