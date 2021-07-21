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紐約諾貝爾試管嬰兒中心 專業貼心 凍卵$5000

紐約訊
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心由張立澄醫師主理。
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心由張立澄醫師主理。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心服務華人社區多年，近日推出最優惠的冰凍卵子療程。目的是讓在最佳生育年齡段還沒有準備好的懷孕女性， 提供可負擔得起的費用，一個療程只需$5000。

張立澄醫師表示，生育能力的逐年減退是女性面臨的自然規律，很多人有一個誤區就是我身體非常健康，我40歲以後生孩子沒有問題。實際上女性的最佳生育年齡是20-30歲。 30-35歲逐年下降， 35歲左右生育力下降到最佳能力的一半。所以醫生建議35歲之前是女性最佳的生育年齡。

張醫師接著表示，冷凍卵子是指在卵巢的最佳生育時間提取卵子，採用玻璃化冷凍技術將卵子在零下196 °C 的液氮中儲存起來，以阻止卵子隨人體衰老。待想生育時解凍卵子再受精，植入母體，所以冰凍卵子是現代女性保存生育能力的福音。真正做到我的身體我作主，想什麼時候生就什麼時候生。

諾貝爾不孕症試管嬰兒中心在曼哈頓中城， 提供全方面的不孕症治療項目。全程中文服務，包括人工受孕，試管嬰兒，性別選擇，胚胎基因檢測，捐卵捐精試管嬰兒。擁有最先進儀器設備的實驗室，還有最尖端專利技術Embryoplasty 胚胎矯形讓胚胎更健康。

欲了解更多， 請致電212-804-6666，並瀏覽網站：www.NobleFertilityCenter.com，或添加微信號：yanz9746。

紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心為現代女性提供先進冰凍卵子技術，保存生育能力。
紐約諾貝爾不孕症試管嬰兒中心為現代女性提供先進冰凍卵子技術，保存生育能力。

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