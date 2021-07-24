我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／中國第2金出爐 侯志慧舉重破奧運紀錄

東奧首金／中國楊倩是清華學霸 比賽前還做了美甲

紐約上州雲頂世界 Catskills 賭場恢復24小時開放

紐約訊
上州雲頂世界賭場24小開放，每日提供往返巴士服務。
上州雲頂世界賭場24小開放，每日提供往返巴士服務。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，離紐約市最短車程的賭桌遊戲恢復24小時開放，續實施新冠病毒衛生防疫安全措施，提供紐約賓客前往博彩消閒耍樂。每日自華埠、法拉盛、艾姆赫斯特、布碌崙提供往返發財巴士，車票$15，可獲賭場回贈$45老虎機券。

紐約上州雲頂世界Catskills大賭場，屬拉斯維加斯式的博彩城，距紐約市不到100哩，約兩小時車程。博彩城占地逾10萬平方呎。其中賭場酒店現有332間房，包括12間閣樓套房、8間花園套房、7間雙層小居、2個室內泳池及一個水療室及健身中心，全部五星級設備。賭廳現有2,150部老虎機，超過150張即時下注賭檯外，設高額貴賓區。賭場入口右邊酒吧巨型LED幕牆，播放Catskills的壯觀瀑布，讓賓客猶如親歷處於其中。360酒吧提供歌手樂隊即時表演節目或實時轉播超級碗大賽等體育賽事。在巨型落地玻璃的Double Top燒烤酒吧裡，顧客能把賭場外山色美景盡收眼底。

隨接種新冠疫苗人數不斷增加，自即日起上州雲頂世界賭場恢復24小時開放，但仍執行根據CDC疾病控制中心、紐約州及當地衛生官員的建議實施《21點安全計畫》：

* 賓客需由巴士大堂、P4停車場或天橋進入賭場。

* 當賓客抵達後，賭場保安團隊將使用無創溫度檢查體溫，任何客人或團隊成員溫度高於華氏100.4度均不得進入。

* 所有客人及團隊成員在紐約市雲頂世界範圍都必須佩戴口罩。

* 賭場內設有多個消毒洗手站點提供消毒洗手液及消毒紙巾，遍布整個紐約市雲頂世界範圍供給客人接觸任何範圍前使用。

* 將暖通空調過濾器升級為MERV 15過濾器及使用100％新鮮空氣再循環。

* 使用密度計及非接觸式身份證件掃描儀。

* 雲頂世界清潔團隊將定期來到客人及團隊成員高接觸性區域，以進行清潔及消毒。

* 客人與其他人保持至少6呎的社交距離。

* 指示牌、標記及指標、有機玻璃屏障(如適用)將設於整個紐約市雲頂世界範圍內。

雲頂世界Catskills賭場提供最受亞裔賓客喜好的21點、骰子、百家樂、大小、輪盤和牌九等博彩耍樂。特設貴賓私人豪華Lounge和高額賭廳沙龍提供尊貴VIP服務。其中牌九遊戲也占賭場大約三分一的博彩遊戲。為了吸引亞洲賭客，賭場聘請逾200多名會說中文的華人員工，以及來自台灣的大廚主理「荷花」中式餐廳，還設置了中文路牌和指示牌。

雲頂世界Catskills大賭場每天提供發財巴士，自華埠、布碌崙、法拉盛及艾姆赫斯特地區接載客人往返賭場。發財巴士代理八大道巴士：(718)888-3113，艾姆赫斯特百老匯大道82-51號及凱辛娜大道41-40號；布碌崙Bayparkway/86街、Bayparkway/66街、八大道/60街)。金禧巴士：(917)518-1718、(718)509-9525，華埠基士提街47號及法拉盛39大道136-17號。帝國巴士：(718)663-9936、(917)916-8139，布碌崙8大道60-12號及法拉盛緬街41-82。可瀏覽網頁：RWCatskills.com/bustours，查看上車地點、時間及優惠詳情。

紐約市 紐約上州 布碌崙

上一則

戲劇《Motherland 祖國》 反映華裔移民代溝

下一則

今日貸款公司李小姐 提供全面貸款 放款靈活彈性

延伸閱讀

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放
白思豪走訪法拉盛 斥責仇恨亞裔風氣

白思豪走訪法拉盛 斥責仇恨亞裔風氣
法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男

法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男
服務紐約市警109分局35年 接待員許玉明榮退

服務紐約市警109分局35年 接待員許玉明榮退
「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

熱門新聞

多名華裔將涉嫌搶劫的非洲裔男子攔住。(目擊者提供)

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

2021-07-21 02:30
曾在林肯醫療中心任職的余波醫師。(取自個人臉書)

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

2021-07-20 22:20
一名非洲裔男子地鐵站搶手機，被多名各族裔路人制服。（目擊者提供）

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

2021-07-21 13:44
緬甸婦與兒華埠搭地鐵遇劫摔下樓梯命危。(取自gofundme)

「她恐怕挺不過去了」緬甸婦與兒紐約華埠搭地鐵遇劫 命危

2021-07-20 15:57
紐約市槍擊案頻發，18日傍晚有一名幫派成員在法拉盛街頭被槍殺。（Getty Images）

紐約血腥夜9傷2死 黑幫命喪法拉盛街頭

2021-07-20 12:13
紐約州日新增新冠病例已經連續兩天突破1000例，檢測陽性率也比兩周前增長一倍有餘。（州長辦公室提供）

紐約州Delta變種 8月恐達100%

2021-07-19 09:20

超人氣

更多 >
東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台

東奧開幕直播／大坂直美最後一棒 點燃奧運聖火台
台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠

台灣「美而美早餐」進軍加州佛利蒙 開幕3天8折優惠
碰瓷案外案（上）

碰瓷案外案（上）
只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬
中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體

中國首度動用反外國制裁法 制裁7美國人員和實體