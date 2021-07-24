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戲劇《Motherland 祖國》 反映華裔移民代溝

紐約訊
Motherland 演員和導演合照(左起) 導演潘立安和Danielle Cummings，演員孫驍驍、陳韻如、方小怡、梵影。
Motherland 演員和導演合照(左起) 導演潘立安和Danielle Cummings，演員孫驍驍、陳韻如、方小怡、梵影。

美國婦女戲劇節（Women's Theatre Festival）的焦點劇目之一《Motherland 祖國》，反映華裔移民到美國後，三代人之間經常發生的問題。該劇被選為於7月16、17、24日在網上放映，中英字幕。票價不限，隨緣樂助，建議捐贈十元，收益將用以製作更多相關話劇。

劇中芠菁 (梵影 Fanny Lawren 飾演) ，與丈夫辛苦帶著一對子女移民美國，後因誤會，倆老返回中國。她一直渴望女兒 Tiffany (方小怡 Christine Fang 飾演) 和女婿志陽 (孫驍驍 Sun Xiaoxiao 飾演) 多回國探望，可惜事與願違。當外孫女 Iris (陳韻如 Isabel Chen 飾演) 和朋友 Sarah (Carolyn Stoney 飾演) 計畫到中國當交換生時，歡喜若狂。但臨行前，家中一個秘密被發現了，激起了五人的文化衝突。

人們經常歸納不同年代出生的人為 90後、80後、70後等。由於社會環境的轉變，不同年代成長的人，就是與另一個年代思想有所不同，形成所謂的「代溝」。對於美國華裔移民來說，所謂的 「第一代移民」、「1.5代」、第二代等，思維想法分別很大。《Motherland 祖國》是一個關於三代華裔衝突的雙語話劇。母女孫三代由於不同的背景和經歷，各人對家庭、責任、教育的見解截然有異，價值觀亦千差萬別。

該話劇對白中英夾雜，就如很多華裔家庭一樣，各人的英語和中文水準不一，溝通有一定的難度。導演潘立安 Amy Pan 和 Danielle Cummings 希望透過這個製作，道出華裔如何在美國主流社群中適應、接納和溶入。

訂購鏈接：https://tinyurl.com/motherland21。

美國 華裔 移民

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