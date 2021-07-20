法拉盛如意堂舉辦中國陶瓷大家作品展

已故中國陶瓷藝術家趙惠民的「南海觀音」瓷板。

景德鎮陶瓷的美名享譽中外，雖常有耳聞，卻甚少能在美國 親眼見真貨，尤其是出自大師手下的精品。如今在法拉盛 緬街中心的如意堂裡，方得以窺見一二。如意堂收藏並銷售多名中國 近現代的國家級大師作品，其中包括：王錫良、張松茂、秦錫麟、以及己故的趙惠民、王隆夫、李俊、戴榮華等人。

如意堂負責人特別介紹展示已故中國陶瓷藝術家趙惠民「南海觀音」 ，已故中國國家級大師戴榮華古彩「荷塘清香」荷花瓶如下：

趙惠民的「南海觀音」瓷板，筆法飄逸瀟灑，線條流暢柔秀，造型優美俊逸。趙惠民是景德鎮市人民政府首批授予「陶瓷美術家」稱號的人之一，擅長粉彩人物，尤精畫仕女。他作品融古今人物繪畫之優長，結合瓷繪特點，把握器形、材質、燒成的變化，逐步形成了清新秀麗、工致典雅之畫風。他從藝60年來，創作成果豐碩，成就卓著，享譽海內外。他的瓷畫作品多次送往國內外展覽，屢獲國家和省、市獎勵，有些並被中外館藏單位收藏。趙惠民所繪瓷板構圖大方，設色溫潤，並擅長於充分利用道具渲染氣氛，安排情節，烘托人物，繪寫出特定環境下，特定時代中的特定人物的個性風采。以如意堂收藏的這幅「南海觀音」為例，觀音的姿容端莊娟麗，神態溫柔多情，體形秀巧，風姿綽約，極為賞心悅目。

「荷塘清香」荷花瓶是中國著名工藝美術大師的戴榮華的作品。他擅長陶瓷古、粉彩裝飾兼新彩、青花，創作題材多為古代仕女及山水、花卉，作品古拙道勁，明快洗練，格調高雅。戴榮華曾參與國家、省、市級陶瓷藝術展評並多次獲獎。《中國陶瓷》、《中國工藝美術叢書》等雜誌畫冊曾發表其作品，並著有《戴榮華陶瓷藝術》、《戴榮華畫瓷藝術》等書。傳略載入《世界華人藝術成就博覽大典》和英國劍橋國際名人傳記中心出版的《世界名人》等書典。戴榮華大師是當代古彩真正傳人，古彩這一明代就有的藝術，在他的手中推到了登峰造極的水準，是名副其實的「當代官窯」。

觀看如意堂的作品，可以近距離地感受到中國陶瓷的博大精深，同時也會為近現代大師們的巧奪天工所驚歎。隨著近年來大眾對於陶瓷藝術的熱愛逐步升高，近現代陶瓷大師作品的價值也在不斷攀升。且由於大師的精品之作極其稀少和珍貴，因此頻繁地在中國諸多大型拍賣行裡拍出了幾十乃至幾百萬人民幣的高價，可見其難以估量的升值潛力與收藏價值。

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