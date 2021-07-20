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陳勝醫生呼籲定期檢查腸胃 早期發現直結腸癌病變

紐約訊

結腸直腸癌是美國癌症致死率第二高的疾病。每年有超過13萬2000個新病例。陳勝醫生特別提醒，手術切除是非轉移性疾病的治療方案。10%的患者會出現吻合術側復發，20% 的患者會出現遠位復發，因此術後的適當追蹤很重要。

美國結腸直腸癌多學會工作組(US MSTF)最近提出了以下建議：1、接受了 CRC 手術切除的患者應在術後 3 到 6 個月內接受高品質結腸鏡檢查。2、患者應在術後一年接受追蹤性結腸鏡檢查；對於因腫瘤塊過大而無法完成初始結腸鏡檢查的患者，於術後結腸鏡檢查後一年接受追蹤性結腸鏡檢查。3、在術後第一次追蹤性結腸鏡檢查之後，患者應在三年後接受第二次結腸鏡檢查。後續結腸鏡檢查應每隔 5 年進行一次(並請與您的醫師商討此事)。4、已接受手術切除的局部直腸癌患者，應在手術後兩三年內每 3 到 6 個月，使用靈活的乙狀結腸鏡檢查，或內視鏡超音波進行局部追蹤(與結腸癌相比，直腸癌患者復發機率較高)，直至醫生認為已不再需要跟進結腸鏡檢查為止。

部分研究表明，10% 的直腸癌復發只能用內視鏡超音波 (EUS) 診斷，而其他成像方法看不到。儘早預防癌症、預防患癌也很重要，記住清腸後結腸鏡檢查是最佳的結腸鏡檢查。希望大部分患者選擇醫師建議的篩檢結腸鏡檢查，這樣可以切除任何癌前息肉，以免發展成結腸癌。

結腸癌從息肉發展而來。它最初只有米粒那麼大，多年後甚至可能變成一大塊，造成癌性腸梗阻。必須在息肉還小、還不需要進行手術之前就把它除掉，有些患者仍會發現大息肉。陳勝醫生診所表示，切除大息肉的方式有多種最新療法，如EMR(內視鏡黏膜切除)和 ESD(內視鏡黏膜下剝離術)。

陳勝醫生診所地址：142-41. 41 Ave. Suite P10(側門)，Flushing NY 11355 Union及Bowne街之間。電話：718-886-6292 (接受大部分醫療保險)。周一至周五，9:00am-7:00pm，周六9:00am-4:00pm。

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