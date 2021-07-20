我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

仁康綜合醫療中心姚江林醫生梁衛文醫生妙手仁心

紐約訊
姚江林醫生梁衛文醫生妙手仁心，診所重視防疫讓患者就醫無憂。
姚江林醫生梁衛文醫生妙手仁心，診所重視防疫讓患者就醫無憂。

成立20多年的「仁康綜合醫療中心」是一家在法拉盛長島兩地都設立了的醫療設備完善的大型診所。醫療中心醫師陣容強大，由經驗豐富的姚江林醫生、梁衛文女醫生領軍會同孫宇醫生、陳宗達醫生和醫生助理們，積極地為僑胞解除了各種的疑難雜症。醫療中心的醫師們精通國、粵、英語及其他地方方言，歡迎有需要醫療服務的僑胞電話預約。

「仁康綜合醫療中心」醫德仁心，在疫情最嚴重期間還照常開診，通過電話問診、視訊問診為僑胞解急解難，受到社區僑胞的廣泛好評。現在診所已全面開診，十分注重防疫工作。候診大廳設立了隔離座位，只允許就診者等候，非必須的陪伴人員在外面守候，減少了人流容納量，減少了空間的擁擠。做腸胃鏡的病人都必須先做核酸檢查，保證沒有染疫，保證了病人、醫生、護士的安全。清潔人員每天消毒診所每個角落，每天晚上下班以後用紫外燈照射各個診室侯診室辦公室消毒，以確保乾淨安全無虞。診所員工配合政府的指導每天監測健康指標，做到病人和診所員工都放心。

法拉盛診所有七千呎大型空間，長島診所有三千呎。 兩個診所均設有腸胃鏡檢查中心，有專業的麻醉師和護士團隊協助，先進新穎的醫療器材足以配合各科診斷的需要。「仁康綜合醫療中心」為集各科系於一體的醫療中心，可為僑胞提供一站式的醫療服務，其中移民體檢正是較新也較為少有的服務項目。「仁康醫療服務中心」四位專科醫師除了能提供精湛的專業服務外，更能彼此協調一致，密切配合診療過程，儘速讓患者全面康復。

姚江林醫生畢業於紐約州立大學醫學院。曾任長島猶太醫院肝臟專科主任，現任北岸大學醫院長島猶太醫院肝、膽、腸胃專科醫生。姚醫生對肝炎、肝硬化、胃潰瘍、結腸腫瘤的診治有多年豐富的經驗。梁衛文女醫生主治內科和婦女保健，現任長島猶太醫院和北岸大學醫院主治醫生，她曾在長島East Meadow和Plainview行醫多年。梁醫生擅長診治青少年、婦女病患及老年病人各種常見病及疑難雜症。

歡迎有需要的僑胞電話預約。長島新診所地址：1880 East Jericho Turnpike, , Huntington, NY 11743；電話：631-629-4628。法拉盛診所地址：136-33 37th Avenue, 7 樓Flushing, NY 11354；電話：718-321-3262。

長島 法拉盛 猶太

上一則

紐約市三成醫護 未打新冠疫苗

下一則

康尼島海灘遭汙染 市府警告勿下水

延伸閱讀

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放

紐約上州雲頂世界Catskills賭場恢復24小時開放
白思豪走訪法拉盛 斥責仇恨亞裔風氣

白思豪走訪法拉盛 斥責仇恨亞裔風氣
法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男

法拉盛優衣庫試衣間遭偷拍 通緝亞裔男
服務紐約市警109分局35年 接待員許玉明榮退

服務紐約市警109分局35年 接待員許玉明榮退
「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

「我會回來」楊安澤法拉盛謝票 李昌鈺鼓勵再戰

熱門新聞

西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房，第二日不得不暫停營業清理。(監控視頻截圖)

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

2021-07-12 15:55
根據非營利組織「中央氣候研究中心」，全美都市熱島效應最嚴重排行榜上，路易斯安納州的紐奧良位居榜首。(Getty Images)

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

2021-07-14 12:42
接種疫苗能有效防止疫情反彈，醫護人員呼籲民眾積極接種。（本報檔案照）

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

2021-07-12 10:45
西安名吃遭兩醉酒女子闖入鬧廚房，其中一人已致歉並提出賠償。(監控錄像截圖)

2女闖紐約中餐館嬉鬧冷水煮餃子 業者促公開道歉

2021-07-14 12:08
一名華裔攤販16日與另一名商販在緬街發聲衝突。(記者牟蘭／攝影)

攤販衝突 華女：遭辱「FxxK中國人」還被打

2021-07-17 02:28
該名白人女再次針對未用狗繩拴狗的亞裔辱罵。(視頻截圖)

亞裔女公園內愛犬未拴繩 遭白女辱罵、吐口水

2021-07-13 12:21

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准